A qué hora es El Cuponazo del Black Friday de la ONCE hoy y dónde ver gratis en televisión y online el sorteo

Son muchas las personas que esperan ansiosas la llegada del Black Friday, el último viernes del mes de noviembre. Una fecha señalada en el calendario, la del día posterior al Día de Acción de Gracias, por la cantidad de promociones, rebajas y ofertas en ... productos de cualquier tipo.

Empresas de muchos sectores aprovechan para presentar descuentos en moda, tecnología, hogar, belleza o deportes, entre otros. Un día al que también se suma Juegos ONCE con un sorteo especial.

Este viernes por la noche tiene lugar el Cuponazo con motivo por el Black Friday. Es sabido que Juegos ONCE celebra cada viernes el sorteo del Cuponazo, pero el de este 28 de noviembre es diferente al resto, puesto que, además de repartir los premios habituales (6 millones de euros a las cinco cifras y serie, el más destacado), «trae tarjetas regalo vinculadas al mundo del ocio, la tecnología y el deporte».

¡Un viernes que es mucho viernes! 🙌 Mañana vuelve el #Cuponazo #BlackFriday de la ONCE: 6.000.000€ como cada viernes y, además, cientos de tarjetas regalo de tecnología, deporte y ocio.



Entra y registra tu cupón en https://t.co/SKkIY4Gk01 hasta el 28/11 ✨ #BienJugado pic.twitter.com/pjBSXW2Zvu — JuegosONCE (@JuegosONCE) November 27, 2025

Concretamente, se trata de 249 tarjetas regalo sorteadas (60 tarjetas de 60 euros en Decathlon, idéntico número con la misma cuantía en MediaMarkt y, por último, 129 tarjetas de 60 euros en otras marcas de ocio y tecnología, como Netflix y Spotify) en esta página web en la que se deben introducir los datos solicitados. Cada cupón registrado supondrá una participación.

A qué hora es el Cuponazo de Black Friday de la ONCE

El Cuponazo de Black Friday 2025 se sortea hoy, viernes 28 de noviembre, a partir de las 21:30 (horario peninsular español, una hora menos en Canarias).

Como es habitual en Juegos ONCE, se podrán comprar cupones hasta media hora antes de la celebración del sorteo; es decir, hasta las 21:00 horas.

Dónde ver en televisión y online el Cuponazo de Black Friday de la ONCE hoy

Juegos ONCE emite esta noche el sorteo perteneciente al Cuponazo de Black Friday 2025 en su página web. Tanto este como los otros sorteos que se llevan a cabo cuentan con transmisión vía streaming a través del siguiente enlace.

También se dará a conocer el número del Cuponazo de Black Friday en La 1 de TVE a las 22:30 horas, aproximadamente.