Comprobar resultados del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 4 de agosto de 2023

Cuponazo Once

El ganador del primer premio del Cuponazo de hoy viernes, 4 de agosto de 2023 es el 77903, que que se lleva 9.000.000 €. Si has participado en el Cuponazo XXL el premio que obtienes es de 15.000.000 de euros. Además, también tienen premio los acertantes de las 5 cifras, y desde las 4 últimas cifras hasta la última cifra. Para el Cuponazo, estos premios van desde los 25.000 euros a las 5 cifras, hasta los 3 euros para la última cifra. En el Cuponazo XXL los premios van desde 40.000 euros hasta 5 euros para la última cifra.

Debido a la competencia con otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado como la Lotería Nacional, su popularidad ha ido bajando a lo largo de los años. Su mayor popularidad fue en la segunda mitad de los ochenta y durante los noventa.

Puedes utilizar el comprobador oficial online para comprobar si has ganado algún premio con tu Cuponazo o Cuponazo XXL para hoy. Si has sido agraciado con algún premio, puedes cobrarlo sólo durante los próximos 3 meses contando desde el día posterior al sorteo.

Hoy en día el sorteo del Cuponazo se celebra todos los viernes a las 21:25 horas. En función de por cuanto jueguen los usuarios (3€ para el Cuponazo y 5€ cinco euros para el Cuponazo XXL), los participantes pueden ganar hasta 9.000.000 euros para el premio principal y seis premios de 100.000€ para el Cuponazo, o hasta 15 millones de euros y 6 premios de 200.000€ para el Cuponazo XXL.

Si no has sido agraciado con el premio principal, todavía puedes tener opciones. Estos son los 6 números ganadores de los premios adicionales del juego del Cuponazo de la ONCE del viernes, 4 de agosto de 2023: [numero-premiado-secundario-1] y serie [serie-numero-premiado-1], el [numero-premiado-secundario-2] y serie [serie-numero-premiado-2], el [numero-premiado-secundario-3] con la serie [serie-numero-premiado-3], [numero-premiado-secundario-4] serie [serie-numero-premiado-4], [numero-premiado-secundario-5] serie [serie-numero-premiado-5] y, por último, el [numero-premiado-secundario-6] con serie [serie-numero-premiado-6]. Para los acertantes de las cinco cifras y la serie de los seis números adicionales ganadores, 100.000 euros: Para los acertantes de las últimas 5 cifras, 804 premios de 300 euros. 7.290 premios de 20€ a los cuatro últimos números acertados. 72.900 premios de seis euros para los acertantes de los 3 últimos número, y 729.000 premios de tres euros a los participantes que hayan acertado los dos últimos números. solo puedes acumular premios de la primera y segunda categoría en un mismo cupón. Para el Cuponazo XXL, los premios son desde 5 euros para los acertantes de las dos últimas cifras, hasta 200.000 euros para los acertantes de las 5 cifras.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

