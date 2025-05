Super Once: comprobar resultados de hoy viernes, 9 de mayo de 2025

Un día más ya tenemos el nuevo resultado y combinación ganadora para los tres sorteos diarios del Super Once de la ONCE. Los números premiados del sorteo de Super Once. Hoy viernes, 9 de mayo de 2025 los números ganadores del sorteo de las 10:00 horas de la mañana han sido . Para el sorteo de las 12:00 del mediodía, la combinación premiada del Super ONCE de hoy es 01, 07, 11, 14, 29, 34, 36, 46, 49, 53, 57, 66, 68, 69, 73, 75, 77, 78, 81, 84. Por último, los números afortunados del del sorteo de las 9:45 de la noche son 13, 17, 18, 22, 25, 26, 32, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 50, 51, 58, 71, 74, 76, 77.

Sobre el sorteo del Super Once

El sorteo del Super Once es un sorteo de la ONCE integrado por 80 números en el bloque de apuestas. De entre todos esos números hay que indicar un mínimo de 5 y un máximo de once. De cada sorteo del Super Once - se celebran 3 al día - salen veinte números afortunados. Y para conseguir alguno de los premios se necesita acertar, al menos 3 números. Los premios varían según la cantidad de números apostados y a la cuantía de la apuesta realizada. Si haces tu apuesta por la página web de Super Once, al escoger los números y el dinero de tu jugada, podrás averiguar en todo momento el coste de tu apuesta y la cuantía de los premios que puedes conseguir.

Cómo jugar al Super Once

Si quieres participar en el juego Super Once de la ONCE tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 números posibles en este sorteo. Además, también tienes que tener en cuenta el dinero apostado. Actualmente puedes jugar por un euro, 2€, tres euros, 4 euros, 5€ y 10€. En función de la apuesta, podrás ganar los premios más deseados o no. Para terminar, puedes decidir si participar en un sorteo del Super Once (hay tres al día), o si prefieres hacerlo con la misma combinación en más sorteos (puedes hacerlo por hasta 21 sorteos seguidos del Super Once, luego tendrías que hacer una apuesta nueva).

Los premios del Super Once

Las recompensas del juego del Super Once de la ONCE van desde el 1.000.000 de euros que se puede obtener como máximo, a los 225€ euros para las apuestas premiadas con menos números acertados. Estas cantidades son siempre pensando en la horquilla de gratificaciones más generosas a los que se puede acceder con apuestas de diez euros. A medida que se reduce la apuesta (cabe recordar que es posible jugar por uno, 2, 3, 4, 5 y 10 euros) la cuantía de la gratificación del sorteo Super Once baja. La tabla de premios en su valor máximo posible queda de la siguiente manera: un millón de euros por los once números acertados, 300.000 euros por 10 cifras coincidentes con la combinación ganadora del juego de azar del Super Once. Los participantes con nueve aciertos podrán aspirar a un máximo de 60.000€ si han jugado 10€. En el caso de 8 cifras adivinadas, el acertante obtendrá 10.000 euros. Las apuestas con siete números ganadores se llevan 3.000 euros, mientras que la cuantía del premio baja a 500 para jugadas con 6 aciertos. Por último, y a la cola de la tabla de gratificaciones del Super Once, los participantes que logren 5 cifras ganadoras se llevarán doscientos veinticinco euros en el mejor de los casos (apuestas por valor de 10 euros).

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.