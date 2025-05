Super Once: comprobar resultados de hoy sábado, 3 de mayo de 2025

Las combinaciones ganadoras de los sorteos del SUPER Once de hoy son las siguientes: el sorteo de las 10:00 horas dió como números afortunados del Super Once las cifras . Los 20 números ganadores del sorteo de las 12 PM son 25, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 46, 51, 55, 56, 57, 66, 72, 75, 76, 77, 83. Por último, los números premiados del Super Once de la ONCE de las 21:45 son 01, 15, 16, 18, 22, 36, 37, 38, 39, 46, 51, 53, 54, 55, 64, 68, 69, 70, 73, 75.

Los premios del Super Once

Dependiendo del coste de la apuesta y del compendio de cifras por las que hayas apostado, la gratificación del sorteo Super Once de la ONCE será mayor o inferior. La cuantía máxima de la recompensa a la que se puede optar es de 1.000.000€. Para ello es necesario haber jugado diez euros (la cantidad máxima) y haber adivinado 11 números. A partir de ahí, a medida que vaya bajando la cifra de de números acertados, el valor de la recompensa del Super Once baja progresivamente: 300.000 euros por diez aciertos, 60.000 euros para nueve cifras adivinadas, 10.000€ para ocho, 3.000 euros para 7 aciertos, quinientos para 6 números coincidentes con la combinación ganadora y, finalmente, doscientos veinticinco euros para aquellos participantes del Super Once que hayan logrado cinco números.

Sobre el sorteo del Super Once

El juego del Super Once es un sorteo de la ONCE con el que puedes conseguir hasta 1.000.000€. Participar es muy sencillo. Solo hay que seleccionar al menos cinco números - y un máximo de 11 - y tomar la decisión de cuánto dinero quieres apostar. Eso sí, no podrás apostar cualquier cuantía. Con cada juego del Super Once, que hay 3 cada día, dan 20 números afortunados. Esos números serán los que determinen si tu apuesta es ganadora de alguno de los premios que se reparten y la cuantía del premio.

Cómo jugar al Super Once

Jugar al sorteo del Super Once de la ONCE es de lo más sencillo y fácil. Solo hay que tener en cuenta cuánto dinero quieres apostar, por cuántos cifras quieres apostar y por cuántos sorteos quieres hacerlo. ¡Vamos paso a paso! ¿Cuántos euros apuesto? El sorteo Super Once permite hasta seis apuestas distintas: de uno a 5 euros y, por último, una de 10 euros. Otro factor a tener en cuenta es el de los números. El juego del Super Once consta de ochenta dígitos. De entre todas esas cifras debes escoger entre 5 y 11 números. Obviamente, cuantos más dígitos selecciones, más complicado será obtener el premio gordo (pero más dinero podrás ganar). Finalmente, la cantidad de juegos en los que quieres participar con tu combinación de números elegida. Cada día hay 3 sorteos Super Once y, cómo mucho, puedes participar en 21 sorteos de manera consecutiva con la misma apuesta.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.