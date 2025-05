Super Once: comprobar resultados de hoy sábado, 10 de mayo de 2025

Las combinaciones ganadoras de los sorteos del SUPER Once de hoy son las siguientes: el sorteo de las 10 AM dió como números afortunados del Super Once las cifras . Los 20 números ganadores del sorteo de las 12:00 son 01, 02, 05, 06, 22, 26, 30, 33, 36, 37, 39, 43, 46, 50, 55, 67, 69, 79, 82, 85. Por último, los números premiados del Super Once de la ONCE de las 21:45 son 10, 15, 19, 22, 27, 33, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 53, 55, 60, 68, 69, 79, 83, 84.

Sobre el sorteo del Super Once

El juego Super Once de la ONCE es uno de los muchos sorteos que ofrece la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Se trata de un sorteo en el que tienes que apostar por una determinada cifra de números de entre los 80 disponibles y apostar una cantidad específica de dinero de entre todas las permitidas. Con cada sorteo que se celebra salen veinte números ganadores. Los usuarios que participan tienen que atinar, por lo menos, cinco números (y un máximo de once). La retribución del premio del Super Once varía en función del dinero apostado y de los números jugados y atinados.

Los premios del Super Once

Dependiendo del coste de la apuesta y de la cantidad de cifras por las que hayas jugado, la retribución del sorteo Super Once de la ONCE será más elevada o más reducida. La cantidad máxima de la gratificación a la que se puede optar es de un millón de euros. Para ello debes haber jugado diez euros (la cantidad máxima) y haber atinado 11 números. A partir de ahí, a medida que vaya reduciéndose la cifra de de números acertados, la gratificación de la retribución del Super Once baja progresivamente: trescientos mil euros por diez aciertos, 60.000 euros para 9 cifras acertadas, 10.000€ para 8, 3.000 euros para 7 aciertos, quinientos para seis valores coincidentes con la combinación ganadora y, por último, 225€ para aquellos jugadores del Super Once que hayan acertado 5 números.

Cómo jugar al Super Once

Si quieres participar en el sorteo Super Once de la ONCE debes elegir entre cinco y once dígitos de los 80 números posibles en este sorteo. Además, también tienes que tener en cuenta el dinero jugado. Actualmente puedes jugar por 1€, 2€, 3 euros, cuatro euros, 5 euros y 10€. En función de la jugada, podrás ir a por los premios más deseados o no. Para terminar, puedes decidir si participar en un sorteo del Super Once (hay tres diarios), o si prefieres hacerlo con la misma combinación en más sorteos (puedes hacerlo por hasta 21 sorteos seguidos del Super Once, luego tendrías que hacer una apuesta nueva).

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

