Sueldazo ONCE: comprobar resultados de hoy sábado, 23 de diciembre de 2023

Como todos fines de semana ha regresado el Sueldazo de la ONCE. En este momento ya puedes saber si tu número está entre los triunfadores. Hoy sábado, 23 de diciembre de 2023, la combinación ganadora del Sueldazo es 15409 con la serie 038.

Cómo participar en el sorteo del Sueldazo

Para apostar a El Sueldazo de la ONCE tendrás que entrar en la página web de Juegos ONCE. Allí entra a tu cuenta y ve al apartado ‘El Sueldazo del fin de semana’. Podrás elegir números al azar o elegir las cifras de tu combinación. Adquiere tu billete al carrito y recibirás un correo de confirmación. Cuando se celebre el sorteo, recibirás en tu bandeja de e-mail la combinación ganadora. Por supuesto, también es posible comprar un billete de El Sueldazo en alguno de los centros oficiales habilitados para ello. El boleto cuesta 2 €.

Todos los premios de El Sueldazo

El primer premio que se puede obtener con El Sueldazo de la ONCE es de 5.000 euros al mes durante 20 años. A ello hay que añadir 300.000 euros al contado. Posteriormente están los 4 segundos premios de 2.000 euros al mes durante diez años. Además de los principales hay que agregar 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras de la combinación ganadora; 495 premios de 200 a las cuatro últimas cifras; 4.950 premios de 30 euros cada uno a las tres últimas cifras; 49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras; 495.000 premios de 2 euros a la última cifra y 216 premios de 400, a las cinco cifras de la segunda y quinta extracción.

Qué debes saber sobre el sorteo

Todos los sábados y domingos, la ONCE organiza el Sueldazo. Las personas que participen podrán optar a un primer premio de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años, además de 300.000 euros al contado. A continuación están los cuatro segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. El boleto ganador se conforma por una combinación de cinco cifras, las cuales van desde el 00000 y el 99999, y una serie de tres, que debe coincidir con la primera extracción. De esta forma, los cuatro segundos premios se corresponden con las cuatro siguientes extracciones.

Chequea los resultados de todas las loterías en ABC.es para saber si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).