Sueldazo ONCE: comprobar resultados de hoy domingo, 29 de septiembre de 2024

Como todos fines de semana ha vuelto el Sueldazo de la ONCE. Ahora ya puedes verificar si tu número está entre los agraciados. Hoy domingo, 29 de septiembre de 2024, la combinación ganadora del Sueldazo es 04053 con la serie 003.

Todos los premios de El Sueldazo

Con El Sueldazo de la ONCE puedes ingresar un premio principal de 5.000 € al mes durante veinte años, además de 300.000 euros al contado. Por otro lado hay 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante diez años. Pero esto no se termina con esto. Hay 54 premios de 20.000 euros a las 5 cifras de la combinación afortunada, 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras, 4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras, 49.500 premios de 4 € a las dos últimas cifras, 495.000 premios de dos € a la última cifra y 216 premios de 400 euros a las cinco cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

Qué debes saber sobre el sorteo

El Sueldazo del fin de semana es uno de los sorteos regulados por la ONCE. Todos fines de semana puedes obtener un premio de hasta de 5.000 € al mes durante 20 años, más 300.000 euros al contado. Pero esto no expira aquí. También se dan cuatro segundos premios de 2.000 € al mes durante diez años. El boleto premiado estará conformado por una combinación de 5 cifras, que van desde el 00000 al 99999 y una serie de 3, que coincidirá con la primera extracción. Los cuatro segundos premios se entregarán a los que posean los billetes con las combinaciones y las series concordantes con las 4 siguientes extracciones.

Cómo participar en el sorteo del Sueldazo

Para poder competir en El Sueldazo de la ONCE hay 2 opciones. Entre ellas es personarse a los kioskos habilitados para adquirir los cupones, los cuales tienen un coste de 2 euros. La segunda opción es acceder en la página web oficial y meterse en la pestaña de El Sueldazo del fin de semana. A continuación habrá que escoger los números al azar o elegir las cifras de las combinaciones para el juego. De este modo se añade el boleto al carrito y llegará un correo electrónico de verificación. Cuando se lleve a cabo el sorteo se entregará un correo electrónico con la combinación triunfadora.

Chequea los resultados de todas las loterías en ABC.es para saber si te ha tocado algún premio de los siguientes juegos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).