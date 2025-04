Sueldazo ONCE: comprobar resultados de hoy domingo, 10 de septiembre de 2023

Vuelve El Sueldazo de la ONCE. Ya puedes verificar un día más si eres uno de los afortunados del sorteo más esperado del fin de semana. Hoy domingo, 10 de septiembre de 2023, la combinación agraciada es 14512 con la serie 026.

Todos los premios de El Sueldazo

El primero más relevante que se puede adquirir con El Sueldazo de la ONCE es de 5.000 € al mes durante 20 años, a lo que hay que sumar otros 300.000 € al contado. El otro premio más importante se corresponde tiene que ver con los cuatro segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años. Por otra parte, hay otros premios como: 54 de 20.000 euros a las cinco cifras de la combinación agraciada; 495 premios de 200, a las cuatro últimas cifras; 4.950 premios de 30 € a los tres últimos números; 49.500 premios de 4 euros por los dos últimos números; 495.000 premios de 2 € a la última cifra, y 216 premios de 400 a los últimos cinco números de la 2ª y 5ª extracción.

Cómo participar en el sorteo del Sueldazo

Lo principal que hay que hacer para participar en El Sueldazo de la ONCE es entrar en la web oficial. Seguidamente es necesario ir al apartado de ‘El Sueldazo del fin de semana’. Una vez allí se tendrá que seleccionar números al azar o seleccionar los números de la combinación que se vaya a apostar. Cuando se finalice hay que agregar el cupón al carrito y se enviará un correo electrónico de verificación. Ya no habrá que inquietarse porque cuando se celebre el sorteo se recibirá la combinación ganadora. Así, el número se puede comprar en cualquier punto de venta físico de la ONCE, cuyo precio es de dos euros.

Qué debes saber sobre el sorteo

El Sueldazo de los sábados y domingos es uno de los sorteos hechos por la ONCE. Todos fines de semana puedes obtener un premio de hasta de 5.000 € al mes durante 20 años, más 300.000 € al contado. Pero esto no expira aquí. También se otorgan cuatro segundos premios de 2.000 € al mes durante diez años. El billete galardonado estará conformado por una combinación de cinco cifras, que van desde el 00000 al 99999 y una serie de tres, que coincidirá con la primera extracción. Los cuatro segundos premios se entregarán a los que tengan los billetes con las combinaciones y las series compatibles con las 4 siguientes extracciones.

Comprueba los resultados de todas las loterías en ABC.es para ver si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).