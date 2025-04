Comprobar resultados del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 18 de abril de 2025

Cuponazo Once

El Cuponazo de hoy viernes, 18 de abril de 2025 ha dejado como ganador al número 51755, con un premio de 9.000.000 de euros. Sin embargo, si has apostado en el Cuponazo XXL, el premio es de 15.000.000 de euros. También hay premio para los acertantes desde la última cifra, hasta las 5 cifras, con premios que cambian desde los 3 euros hasta los 25.000 para las 5 cifras. En el Cuponazo XXL, estos premios son desde los 5 euros hasta los 40.000.

Debido a la competencia con otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado como el Euromillones, su popularidad ha ido descendiendo a lo largo de los años. Su mayor esplendor fue en la segunda mitad de los ochenta y durante los noventa.

El Cuponazo de la ONCE está constituido por 100.000 números comprendidos entre el 00000 y el 99999 más un número de serie entre el 1 y el 135. El premio que se gana por acertar el número y la serie es de 9.000.000 de euros en el Cuponazo, y 15.000.000 en el Cuponazo XXL. El sorteo se realiza todos los viernes a las 21:25 horas.

Si no has ganado el primer premio, todavía puedes tener suerte. Estos son los seis números adicionales galardonados del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes, 18 de abril de 2025: y serie , el [numero-premiado-secundario-2] y serie [serie-numero-premiado-2], el [numero-premiado-secundario-3] con la serie [serie-numero-premiado-3], [numero-premiado-secundario-4] serie [serie-numero-premiado-4], [numero-premiado-secundario-5] serie [serie-numero-premiado-5] y, por último, el [numero-premiado-secundario-6] con serie [serie-numero-premiado-6]. Para los acertantes de las cinco cifras y la serie de los seis números adicionales agraciados, 100.000€: Para los acertantes de las últimas 5 cifras, 804 premios de 300€. 7.290 premios de 20€ a los cuatro últimos números acertados. 72.900 premios de 6 euros para los acertantes de los 3 últimos número, y 729.000 premios de 3 euros a los participantes que hayan acertado las 2 últimas cifras. Recuerda que en un mismo cupón solo son acumulables los premios de la primera y segunda categoría. Para el Cuponazo XXL, los premios son desde 5 euros para los acertantes de las dos últimas cifras, hasta 200.000 euros para los acertantes de las 5 cifras.

Puedes comprobar si tu Cuponazo o Cuponazo XXL ha sido premiado gracias al comprobador oficial online. En caso afirmativo, recuerda que puedes recoger tu dinero sólo durante los próximos 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Más temas:

Once

Lotería