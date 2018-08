Cuponazo Once Número premiado del Cuponazo de la ONCE del viernes, 3 de agosto de 2018 El número premiado del Cuponazo y del Cuponazo XXL ha recaído en el número 94084

El primer premio del juego del Cuponazo del viernes, 3 de agosto de 2018 de la ONCE, ha dado como vencedor al número 94084 y serie 026, premiado con 9.000.000 euros. Enhorabuena al agraciado con la combinación ganadora del primer premio del sorteo del Cuponazo: ¡9.000.000€!

Para los que hayan participado y acertado las 5 cifras del 94084, 134 premios de 25.000€. Hasta 1.215 premios de 150€ para los acertantes de las 4 últimas cifras, 12.150 premios por una cantidad de 15€ para las tres últimas cifras acertadas, 121.500 por cuantía de 6€ para los acertantes de las 2 últimas cifras y 1.215.000 premios por valor de 3€ para los participantes del juego del Cuponazo que hayan acertado la última cifra del 94084.

Si no has sido agraciado con el premio principal, aun puedes tener suerte. Estos son los 6 números ganadores de los premios adicionales del juego del Cuponazo del viernes, 3 de agosto de 2018: 14702 y serie 083, el 39592 y serie 111, el 41065 con la serie 092, 51560 serie 013, 67242 serie 088 y, por último, el 78986 con serie 049. Para los acertantes de las cinco cifras y la serie de los 6 números adicionales ganadores, 100.000 euros: Para los afortunados que hayan acertado cinco cifras, 804 premios de 300€. 7.290 premios de 20€ a los 4 últimos números acertados. 72.900 premios de 6 euros para los acertantes de los 3 últimos número, y 729.000 premios de 3€ a los participantes que hayan acertado los dos últimos números. Recuerda que en un mismo cupón solo son acumulables los premios de la primera y segunda categoría.

Para los participantes del sorteo del Cuponazo XXL de la ONCE del viernes, 3 de agosto de 2018, el ganador de 15.000.000€ para el acertante de las 5 cifras y serie es el número: 94084, serie 026. ¡Enhorabuena al acertante! Si has acertado las cinco cifras pero no la serie, hay 134 premios de 40.000 euros. 1.215 premios de 250€ para los acertantes de las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 25 euros para los 3 últimos números acertados, 121.500 premios de 10 euros a los dos últimos números, y 1.215.000 premios de 5 euros cada uno a los acertantes de la última cifra de los 6 números adicionales premiados del juego del Cuponazo XXL.

Si no has tenido fortuna con el premio principal, quizás hayas tenido más suerte con alguno de los premios de los 6, números adicionales: 6 premios de 200.000€ a los acertantes de las 5 cifras y serie de los números 14702 y serie 083, el 39592 y serie 111, el 41065 con la serie 092, 51560 serie 013, 67242 serie 088 y, por último, el 78986 y serie 049. Si has acertado las cinco cifras pero no la serie, hay 804 premios de 400€. 7.290 premios de 30 euros para los acertantes de las 4 últimas cifras, 72.900 premios de 10 euros para las tres últimas cifras acertadas y 729.000 premios por valor de cinco euros para los acertantes de los dos últimos números de algunos de los 6 números adicionales del sorteo del Cuponazo XXL de la ONCE. Recuerda que en un mismo cupón solo son acumulables los premios de la primera y segunda categoría.

Puedes verificar si tu Cuponazo o Cuponazo XXL ha sido premiado gracias al comprobador oficial online. Si eres el ganador, recuerda que puedes cobrar tu dinero sólo durante los próximos 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo.

El Cuponazo - Cuponazo XXL es uno de los juegos de la ONCE en los que más participa la gente. Nació en 1987, pero no fue hasta su emisión en Telecinco dentro del programa Telecupón cuando se hizo realmente popular en España. A partir de ese momento, la competencia de juegos como el Euromillones, ha hecho que su fama se haya ido reduciendo.

Hoy en día se celebra todos los viernes a las 21:25 horas. En función de por cuanto jueguen los usuarios (3 euros para el Cuponazo y 5€ cinco euros para el Cuponazo XXL), los participantes pueden ganar hasta 9.000.000 euros para el premio principal y 6 premios de 100.000 euros para el Cuponazo, o hasta 15M de euros y 6 premios de 200.000 mil euros para el Cuponazo XXL.