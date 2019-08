Comprobar resultados del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 23 de agosto de 2019

Cuponazo Once

Actualizado: 23/08/2019 22:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El número 14554 es el resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 23 de agosto de 2019. El premio para acertantes que hayan participado en el Cuponazo es de 9.000.000 de euros y para los apostantes en el Cuponazo XXL es de 15.000.000 de euros. Además, hay premios que varían desde los 3 euros hasta los 25.000 para los que hayan acertado la última cifra, hasta las 5 cifras. En el Cuponazo XXL, estos premios son mayores y van desde 5 euros hasta 40.000.

Si no has sido agraciado con el premio principal, aun puedes tener suerte. Estos son los seis números ganadores de los premios adicionales del juego del Cuponazo de la ONCE del viernes, 23 de agosto de 2019: 11089 y serie 027, el 26705 y serie 036, el 30544 con la serie 081, 36734 serie 079, 37515 serie 037 y, por último, el 96198 con serie 133. Para los acertantes de las cinco cifras y la serie de los seis números adicionales ganadores, 100.000 euros: Para los afortunados que hayan acertado cinco cifras, 804 premios de 300 euros. 7.290 premios de 20 euros a los cuatro últimos números acertados. 72.900 premios de 6 euros para los acertantes de los 3 últimos número, y 729.000 premios de 3 euros a los participantes que hayan acertado las 2 últimas cifras. Recuerda que en un mismo cupón solo son acumulables los premios de la primera y segunda categoría. Para el Cuponazo XXL, los premios son desde 5 euros para los acertantes de las dos últimas cifras, hasta 200.000 euros para los acertantes de las 5 cifras.

En ABC.es puedes comprobar el resultado de Cuponazo Once de sorteos anteriores.

La celebración del sorteo del Cuponazo de la ONCE tiene lugar los viernes a las 21:25 horas. Los premios que puedes ganar son de 9.000.000 de euros en el Cuponazo, y de 15.000.000 de euros en el Cuponazo XXL. En este sorteo, los números que participan están entre el 00000 y el 99999, más un número de serie entre el 1 y el 135.

El Cuponazo es uno de los sorteos de la ONCE más populares. Se celebró por primera vez en 1987, aunque no fue hasta su emisión en Telecinco dentro del programa Telecupón cuando se hizo realmente popular en España. Desde ese momento, la competencia de juegos como la Bonoloto, ha hecho que su fama se haya visto reducida.

Puedes comprobar si tu Cuponazo o Cuponazo XXL ha sido agraciado gracias al comprobador oficial online. Si has resultado agraciado, recuerda que puedes tu retribución sólo durante los próximos tres meses contados desde el día siguiente a la fecha del juego.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.