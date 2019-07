Comprobar resultados del Cuponazo de la ONCE de hoy viernes, 19 de julio de 2019

Cuponazo Once

El Cuponazo de hoy viernes, 19 de julio de 2019 ha dejado como ganador al número 60563, que se lleva 9.000.000 de euros. Sin embargo, si has participado en el Cuponazo XXL, el premio es de 15.000.000 de euros. También hay premio para los acertantes desde la última cifra, hasta las 5 cifras, con premios que cambian desde los 3 euros hasta los 25.000 para las 5 cifras. En el Cuponazo XXL, estos premios son desde los 5 euros hasta los 40.000.

Si no has sido agraciado con el premio principal, aun puedes tener suerte. Estos son los 6 números ganadores de los premios adicionales del sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes, 19 de julio de 2019: 15029 y serie 001, el 40394 y serie 099, el 55058 con la serie 112, 76141 serie 030, 77273 serie 040 y, por último, el 83277 con serie 023. Para los acertantes de las 5 cifras y la serie de los 6 números adicionales agraciados, 100.000 euros: Para los afortunados que hayan acertado 5 cifras, 804 premios de 300 euros. 7.290 premios de 20€ a los cuatro últimos números acertados. 72.900 premios de seis euros para los acertantes de los 3 últimos número, y 729.000 premios de 3€ a los participantes que hayan acertado los dos últimos números. ¡Recuerda!. Para el Cuponazo XXL, los premios son desde 5 euros para los acertantes de las dos últimas cifras, hasta 200.000 euros para los acertantes de las 5 cifras.

En ABC.es puedes comprobar el resultado de Cuponazo Once de sorteos anteriores.

Por la competencia con otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado como la Primitiva, su popularidad ha ido bajando a lo largo de los años. Su mayor fama fue en la segunda mitad de los ochenta y durante los noventa.

El sorteo del Cuponazo tiene lugar los viernes a las 21:25 horas. Se puede apostar en el Cuponazo por 3 euros, optando a 9.000.000 de euros, o en el Cuponazo XXL por 2 euros más, cuyo mayor premio es 15.000.000 de euros. Los números participantes en el sorteo están entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 135.

Puedes comprobar si has sido agraciado con alguno de los premios del Cuponazo y Cuponazo XXL de hoy usando el comprobador oficial online. En caso de resultar ganador de alguno de los premios,recuerda que tienes hasta 3 meses contados a partir del día posterior al sorteo para cobrar.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

