Once Comprobar resultados del sorteo del cupón diario de la ONCE de hoy lunes, 6 de mayo de 2019 El resultado del sorteo del cupón diario de la ONCE de hoy lunes, 6 de mayo de 2019 ha sido el cupón número 99554

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy lunes, 6 de mayo de 2019 ha sido para el número 99554, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años es para la serie 046. En ABC.es puedes comprobar el resultado de Once de sorteos anteriores. Los principales premios del sorteo del cupón diario de la ONCE son 35.000 euros a los que adivinen el número de 5 cifras que se forma extrayendo 5 bolas que van del 0 al 9, y 36.000 euros anuales en los próximos 25 años a los que adivinen también la serie formada por un número comprendido entre el 1 y el 55. El sorteo se lleva a cabo de lunes a jueves por la tarde. Otros sorteos que organiza la ONCE son el Cuponazo, que se celebra los viernes, y el Sueldazo, los fines de semana. Los premios de estos sorteos son, 9 millones para el Cuponazo, y 300.000 euros más 5.000 euros mensuales durante los próximos 20 años para el Sueldazo. El cupón diario de la ONCE es el juego más añoso de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939, llamado en aquel entonces como Cupón Pro-Ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de modo independiente en las diferentes provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos de peseta y radicaba en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras. Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

