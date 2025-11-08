Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional hoy, en directo: comprobar décimo, número ganador y lista de premios oficial del sábado 8 de noviembre

Sigue en directo el Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy, sábado 8 de noviembre, y comprueba tu décimo con el número ganador y la lista de premios oficial.

12:16 ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 8 de noviembre? Los sorteos de la Lotería Nacional de los sábados dan comienzo a las 13.00 horas. De forma puntual, los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado comienzan a girar. En el caso de tratarse de sorteos ordinarios, su duración aproximada es de 20 minutos, por lo que sobre las 13.20 horas se conocerán todos los números y décimos premiados.

12:11 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España? La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua ‘Lotería Real’ pasó entonces a llamarse ‘Lotería Primitiva Nacional’.

12:06 Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 8 de noviembre El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 8 de noviembre de 2025, es un sorteo extraordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios: - Primer premio: 150.000 euros al décimo, 1.500.000 a la serie. - Segundo premio: 30.000 euros al décimo, 300.000 a la serie. - Tercer premio: 15.000 euros al décimo, 150.000 a la serie. - Cuarto premio: 7.500 euros al décimo, 75.000 a la serie. - Cuatro últimas cifras: 375 euros al décimo, 3.750 a la serie. - Tres últimas cifras: 75 euros, 750 a la serie. - Dos últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie. - Reintegros: 15 euros.

11:59 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería Nacional para el sorteo de este sábado? Si quiere participar en este sorteo tan especial, todavía está a tiempo de adquirir un décimo, cuyo precio es de 15 euros. Los boletos están a la venta hasta media hora antes de que comience el sorteo, es decir, hasta las 12.30 del mismo sábado 8 de noviembre. También se pueden adquirir a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado hasta las 10.00 horas del sábado.

11:50 ¿Cuánto cuestan los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de hoy? La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo extraordinario, cuesta 15 euros.