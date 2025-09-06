Lotería Nacional hoy, en directo: resultados, números, décimo ganador y lista oficial de premios del sorteo extraordinario del 6 de septiembre

Consulta el resultado del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 6 de septiembre, y comprueba el resultado, el número del cupón ganador y la lista oficial de premios.

12:10 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España? La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua ‘Lotería Real’ pasó entonces a llamarse ‘Lotería Primitiva Nacional’.

12:05 Premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional de hoy, 6 de septiembre El sorteo de Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre de 2025, es un sorteo extraordinario. Por tanto, reparte los siguientes premios principales: Un primer premio de 1.500.000 euros por serie (150.000 euros por décimo).

Un aegundo premio de 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).

Un tercer premio de 150.000 euros por serie (15.000 euros por décimo).

Doce cuartos premios de 75.000 euros por serie cada uno (7.500 euros por décimo).

11:58 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería Nacional para el sorteo de este sábado? Si quiere participar en este sorteo tan especial, todavía está a tiempo de adquirir un décimo, cuyo precio es de 15 euros. Los boletos están a la venta hasta media hora antes de que comience el sorteo; es decir, hasta las 12:30 de este mismo sábado 6 de septiembre. También se podían adquirir a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, pero solo hasta las 10:00 horas del sábado.

11:50 ¿Cuánto cuestan los décimos del Sorteo Extraordinario de Septiembre de Lotería Nacional de hoy? La participación mínima para jugar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. En este caso, al tratarse de un sorteo extraordinario, cuesta 15 euros. Su coste es superior a sorteos ordinarios (6 euros) pero inferior a otros sorteos extraordinarios, como la Lotería de Navidad o la Lotería del Niño.