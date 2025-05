Lotería Nacional hoy, en directo: números, resultados, décimo ganador y premios del sorteo del 17 de mayo

Sigue en directo la última hora sobre el sorteo del 17 de mayo de la Lotería Nacional: resultado, números, décimos ganadores y todos los premios que puedes ganar hoy.

La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, cuesta 6 euros . No obstante, en sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad el precio es superior.