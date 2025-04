Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: números, resultados, décimo ganador y premios del sorteo del sábado 19 de abril

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 19 de abril, y conoce los décimos premiados.

La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, cuesta 6 euros. No obstante, en sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad el precio es superior.

Desde este lunes, día 21 de abril, los premiados en el sorteo de la Lotería Nacional podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. No obstante, cabe recordar que los premios del sorteo de hoy, 19 de abril, caducan en un plazo de tres meses, por lo que es conveniente no demorar el cobro.