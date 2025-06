Lotería Nacional hoy, en directo: resultado, número del décimo ganador y lista oficial de premios del sorteo del 21 de junio

Consulta el resultado del Sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 21 de junio y comprueba el décimo con el número ganador y lista de premios oficial.

La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, cuesta 6 euros . No obstante, en sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad el precio es superior.

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua Lotería Real pasó entonces a llamarse Lotería Primitiva Nacional.