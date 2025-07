Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, en directo: comprobar resultados, números, décimo ganador y lista oficial de premios de hoy, sábado 5 de julio

Consulta el resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy, sábado 5 de julio, y comprueba el resultado, el número del cupón ganador y la lista oficial de premios.

La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua ‘Lotería Real’ pasó entonces a llamarse ‘Lotería Primitiva Nacional’.

Loterías y Apuestas del Estado emitirá el sorteo en directo desde las 13:00 horas, a través de su página web oficial. No obstante, también puede seguir el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional en ABC, donde realizaremos una cobertura del evento para informar de cada uno de los premios y lugares agraciados.