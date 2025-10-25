Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados, números, décimo ganador y lista oficial de premios del sorteo del 25 de octubre

Consulta el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de octubre, y revisa la lista oficial de premios.

- Reintegros: 1, 9 y 7, premiados con 6 euros al décimo.

- Dos cifras: 81, 41, 80, 88, 28, 97, 21, 96 y 24 , premiados con 12 euros al décimo.

- Tres cifras: 343, 686, 853, 217, 644, 762, 426, 752, 019 y 826, premiados con 30 euros al décimo.

- Cuatro cifras: 7983, 2559, 5574 y 5493, premiados con 150 euros al décimo.

- Segundo premio: 44094 , premiado con 12.000 euros al décimo.

13:40 ¿Dónde ha tocado el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre? En cuanto al segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 26188, agraciado con 12.000 euros al décimo, ha caído íntegro en esta localidad: Recas, Toledo

13:30 ¿Dónde ha tocado el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre? El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, el número 69231, agraciado con 60.000 euros al décimo, ha recaído en las siguientes ciudades: Parets del Vallès, Barcelona

Cáceres, Cáceres

13:25 Estos son todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de octubre de 2025, acaba de finalizar. Repasamos todos los números premiados: - Primer premio: 69231, premiado con 60.000 euros al décimo. - Segundo premio: 44094 , premiado con 12.000 euros al décimo. - Cuatro cifras: 7983, 2559, 5574 y 5493, premiados con 150 euros al décimo. - Tres cifras: 343, 686, 853, 217, 644, 762, 426, 752, 019 y 826, premiados con 30 euros al décimo. - Dos cifras: 81, 41, 80, 88, 28, 97, 21, 96 y 24 , premiados con 12 euros al décimo. - Reintegros: 1, 9 y 7, premiados con 6 euros al décimo.

13:18 Reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre Por último, salen los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de octubre, premiados con 6 euros al décimo. Estos son el 1, 9 y 7. ¡Enhorabuena a todos los premiados!

13:16 El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy ya ha salido. Este es el 69231 y está premiado con 60.000 euros al décimo, 600.000 euros a la serie. El número 69231 ha sido vendido en las provincias de Barcelona y Cáceres.

13:15 El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre El segundo premio del sorteo del sábado 14 de diciembre de 2024 acaba de salir. Es el número 44094 y está premiado con 12.000 euros al décimo, es decir, 120.000 euros a la serie. El número 44094 ha sido vendido en las provincia de Toledo, en Recas.

13:14 Las extracciones de cuatro cifras del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre Ya han salido las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 150 euros al décimo y 1.500 euros la serie. Estas son: La primera extracción es el 7983 La segunda es el 2559 La tercera es el 5574 La cuarta es el 5493

13:11 Las extracciones de tres cifras del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre Las extracciones de las tres últimas cifras del décimo están premiadas con 30 euros al décimo, es decir, 300 euros la serie. Estas son: La primera extracción es el 343 La segunda es el 686 La tercera es el 853 La cuarta es el 217 La quinta es el 644 La sexta es el 762 La séptima es el 426 La octava es el 752 La novena es el 019 La décima es el 826

13:06 Las extracciones de dos cifras del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre de 2025 Los primeros números en salir corresponden a las dos últimas cifras del décimo y están premiadas con 12 euros al décimo, es decir, 120 euros la serie. Estas son: La primera extracción es el 81 La segunda es el 41 La tercera es el 80 La cuarta es el 88 La quinta es el 28 La sexta es el 97 La séptima es el 21 La octava es el 96 La novena es el 24

13:00 ¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre de 2025! El sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de diciembre, acaba de comenzar. Las bolas están entrando en los bombos y ya está todo preparado para que salgan los primeros números premiados. ¡Máxima emoción!

12:55 Solo 5 minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 25 de noviembre de 2025 Ya está todo listo para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de noviembre de 2025. Tan solo faltan cinco minutos para que Loterías y Apuestas del Estado comience a repartir premios. El sorteo dará comienzo en apenas cinco minutos, a las 13:00 horas. ¡Os deseamos mucha suerte!

12:50 ¿Cuándo se celebra el próximo sorteo extraordinario de la Lotería Nacional? El pasado domingo, 12 de octubre , se celebró el sorteo extraordinario del 'Día de la Hipanidad'. El próximo sorteo extraordinario tendrá lugar el 8 de noviembre, cuando se pondrán en juego 150.000.000millones de euros.

12:45 ¿Qué probabilidad hay de ganar un premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre? Una de las preguntas que más se hacen los participantes del sorteo de la Lotería Nacional es cuánta probabilidad existe de ganar un premio. En el caso del primer premio, la probabilidad es mínima, de solo 1 entre 100.000. Sin embargo, la probabilidad de ser agraciado con un pellizco de dinero es mayor en el caso de otros premios menores. Por ejemplo, acertar 2 cifras de la combinación ganadora tiene una probabilidad de 1 entre 11, mientras que para las extracciones de 3 cifras es de 1 entre 100 y para las de 4 cifras es de 1 entre 2.500.

12:40 ¿Cuánto gana el agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy? Al tratarse de un sorteo ordinario, el agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional de hoy, recibirá una cuantía de 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie. En cuanto al afortunado en hacerse con el segundo premio, asciende a 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie.

12:35 ¿Dónde se destina el dinero recaudado en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy? La mayor parte del dinero recaudado en los sorteos ordinarios de la Lotería Nacional se devuelve en forma de premios. En concreto, un 70%. En cuanto al resto, se reparte entre costes operativos, comisiones y dividendos para el Estado y su programa de responsabilidad social. De esta forma, estos fondos han permitido financiar obras y servicios públicos, convirtiendo a la lotería en una herramienta de recaudación que contribuye a la economía nacional.

12:30 Quedan 30 minutos para que comience el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 25 de octubre de 2025 Queda muy poco para que dé comienzo el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de octubre de 2025. Tan solo faltan 30 minutos para que Loterías y Apuestas del Estado comience a repartir premios. ¡La emoción es máxima!

12:25 ¿Dónde seguir online el sorteo de la Lotería Nacional de hoy? Loterías y Apuestas del Estado emitirá el sorteo en directo desde las 13:00 horas, a través de su página web oficial. No obstante, también puede seguir el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional en ABC, donde realizaremos una cobertura del evento para informar de cada uno de los premios y lugares agraciados.

12:20 ¿Cuál es la edad mínima para participar en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado? Los sorteos de la Lotería Nacional dependen directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda. Según el reglamento de este tipo de sorteos, la edad mínima para participar es de 18 años.

12:15 ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre? Los sorteos de la Lotería Nacional de los sábados dan comienzo a las 13:00 horas. De forma puntual, los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado comienzan a girar. En el caso de tratarse de sorteos ordinarios, su duración aproximada es de 20 minutos, por lo que sobre las 13:20 horas se conocerán todos los números y décimos premiados.

12:10 ¿Cuándo se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España? La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España. En el año 1763, el Rey Carlos III instauró la llamada 'Lotería Real'. No obstante, tuvo que pasar casi medio siglo para que llegara el sorteo actual. En concreto, fue en el año 1812 cuando se celebró el primer sorteo de la historia. La antigua ‘Lotería Real’ pasó entonces a llamarse ‘Lotería Primitiva Nacional’.

12:05 Premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 25 de octubre El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de octubre de 2025, es un sorteo ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios: - Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie. - Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. - Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie. - Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie. - Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie. - Reintegros: 6 euros.

11:59 ¿Cuánto cuestan los décimos del sorteo de la Lotería Nacional de hoy? La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, cuesta 6 euros. No obstante, en sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad el precio es superior.

11:58 ¿Hasta cuándo se puede comprar un décimo de la Lotería Nacional para el sorteo de este sábado? Si quiere participar en este sorteo tan especial, todavía está a tiempo de adquirir un décimo, cuyo precio es de 6 euros. Los boletos están a la venta hasta media hora antes de que comience el sorteo, es decir, hasta las 12:30 del mismo sábado25 de octubre. También se pueden adquirir a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado hasta las 10:00 horas del sábado.