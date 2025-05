Lotería Nacional hoy, en directo: comprobar décimo, resultado del sorteo, número del cupón ganador y lista de premios oficial del sábado 10 de mayo

Consulta el resultado del Sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 10 de mayo, y comprueba tu décimo con el número ganador y la lista de premios oficial.

La participación mínima para jugar en el sorteo de la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. El precio del décimo varía dependiendo del sorteo. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, cuesta 6 euros. No obstante, en sorteos extraordinarios como el de la Lotería de Navidad el precio es superior.