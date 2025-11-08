Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura del 8 de noviembre de la Lotería Nacional hoy

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este sábado 8 de noviembre de 2025 se lleva a cabo un nuevo sorteo extraordinario de Lotería Nacional. En este caso, el correspondiente al Sorteo Extraordinario de la Cultura.

Como es costumbre en este tipo de sorteos, el precio de cada décimo se ... sitúa en 15 euros. La bolsa de premios disponible también es más elevada que en los sorteos ordinarios, al repartirse 105 millones de euros.

El sorteo da comienzo a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y se podrá seguir en directo a través de ABC.es. Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 8 de noviembre Esta es la lista de los premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura de Lotería Nacional y la cantidad que reparte cada uno. Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario del 8 de noviembre de la Lotería Nacional Primer premio: 150.000 euros al décimo.

Segundo premio: 30.000 euros al décimo.

Tercer premio: 15.000 euros al décimo.

12 premios a extracciones de cinco cifras: 7.500 euros al décimo

40 premios a cuatro extracciones de cuatro cifras: 375 euros al décimo.

1.100 premios a once extracciones de tres cifras: 75 euros al décimo.

5.000 premios a cinco extracciones de dos cifras: 30 euros al décimo.

2 premios para el número anterior y posterior al primer premio: 2.100 euros al décimo.

2 premios para el número anterior y posterior al segundo premio: 1.200 euros al décimo.

2 premios para el número anterior y posterior al tercer premio: 622,50 euros al décimo.

Centenas del primer, segundo y tercer premio: 99 premios de 75 euros al décimo.

Terminaciones de tres cifras como el primer premio: 99 premios de 75 euros al décimo.

Terminaciones de dos cifras como el primer premio: 999 premios de 30 euros al décimo.

Reintegro: 15 euros al décimo para los números terminados en la última cifra del primer premio. Habrá dos extracciones especiales de 15 euros cada una. Cómo reclamar el premio y otros detalles de interés Si tienes un décimo premiado, puedes cobrar el importe en cualquier administración de Loterías, o bien acudir a bancos autorizados cuando se trate de cantidades superiores a 2.000€. Por último, en cuanto a las retenciones, quienes ganen premios superiores a 40.000 euros verán aplicados impuestos del 20% sobre el exceso.

