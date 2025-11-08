Suscribete a
ABC Premium

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura del 8 de noviembre de la Lotería Nacional hoy

Consulta la lista de premios oficial del Sorteo Extraordinario del 8 de noviembre de la Lotería Nacional

Un obrero gana más de un millón de euros en la Lotería Nacional, deja su trabajo y a los dos meses termina en el hospital

Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura del 8 de noviembre de la Lotería Nacional hoy
Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura del 8 de noviembre de la Lotería Nacional hoy LOTERÍA NACIONAL
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este sábado 8 de noviembre de 2025 se lleva a cabo un nuevo sorteo extraordinario de Lotería Nacional. En este caso, el correspondiente al Sorteo Extraordinario de la Cultura.

Como es costumbre en este tipo de sorteos, el precio de cada décimo se ... sitúa en 15 euros. La bolsa de premios disponible también es más elevada que en los sorteos ordinarios, al repartirse 105 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app