Ya se tienen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 2 de abril de 2022. Para comprobar los números agraciados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este resumen de ABC podrás revisar los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Sueldazo de la Once

Hoy, el número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE correspondiente con el sábado, 2 de abril de 2022 ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Este número ha sido agraciado con 300.000 € más una bonificación extra de 5.000 euros mensuales durante dos décadas para el afortunado.

TripleX de la Once del sábado, 2 de abril de 2022

El TripleX de la Once del lunes sábado, 2 de abril de 2022 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 1,2,2 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 6,9,4 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Bonoloto

Descubre la combinación del sorteo de la Bonoloto del sábado, 2 de abril de 2022. La suerte ha recaído en las cifras: 01,22,28,32,47,48. El número complementario ha sido el 19 y el reintegro corresponde al 3. Quien haya averiguado todos los números se hará con el máximo premio que este juego reparte.

Loteria Nacional

La Lotería Nacional de hoy sábado, 2 de abril de 2022 ha dejado como ganador del primer premio del sorteo al número 39218, agraciado con60000 euros al décimo, y un premio de 600000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional es para el número 94536, que se lleva 12030 euros al décimo y 120300 euros a la serie. Además, los reintegros, que reciben como premio la cantidad jugada ([premio reintegro] euros), han sido los números [reintegro 1], [reintegro 2] y [reintegro 3].

