La Lotería del Niño: Un sorteo con mejores probabilidades que la Lotería de Navidad

Ya habrá comprobado si sus décimos de la Lotería de Navidad han sido premiados. Lo más probable es que la respuesta sea que no. Pero no se preocupe: no es que los hados estén en su contra, es que su caso es el más habitual . La inmensa mayoría de los compradores de décimos acaba el sorteo con las manos vacías. De ahí que ganar la lotería... sea toda una lotería.

Si a pesar de eso todavía quiere gastar su dinero para participar en un sorteo en el que tendrá escasas probabilidades de ganar, puede comprarse algún décimo para El Sorteo Extraordinario del Niño . Este sorteo, celebrado el día de los Reyes Magos, reparte menos dinero que el sorteo de Navidad, pero le toca a más jugadores, en gran parte en forma de pequeños premios .

Más reintegros en la Lotería del Niño

Mientras que en las loterías de Navidad y la Primitiva se dedica un 10% de lo recaudado a los reintegros, en la Lotería del Niño se dedica casi un 30%. Por ello, un mayor número de jugadores gana , aunque se trata de un mero reintegro. Mientras que en la Lotería de Navidad solo existe el reintegro del primer premio, se devuelven los 20 euros del décimo si nuestro último número coincide con la última cifra del Gordo, en el Sorteo del Niño hay tres terminaciones que se reintegran.

Esto implica que en el Niño un total de 37.812 números de entre los 100.000 de cada serie obtienen premio (casi un 38%), mientras que 62.188 números resultan fallidos. No parece gran cosa, pero es que la Lotería de Navidad es aún peor: solo 13.334 números de entre 85.000 resultan premiados (menos del 14%) y 71.666 números no obtienen premio alguno .

Además, dado que en el sorteo de la Lotería de Navidad hay 100.000 números y 5.305 premios,la probabilidad de ganar algo es del 5,305 %. Sin embargo, en el sorteo de la Lotería del Niño se reparten 7.813 premios, por lo que l a probabilidad de ganar se eleva a un 7,82% .

Al margen de los reintegros, la probabilidad de ganar el primer premio es la misma en la Lotería de Navidad que en la del Niño: esta probabilidad es de 1 entre 100.000 , es decir, de un 0,001%.