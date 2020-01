ABC Actualizado: 06/01/2020 15:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sorteo de la Lotería del Niño, que se celebra el próximo 6 de enero, repartirá este año 700 millones de euros en premios. Dinero que todos aquellos que hayan sido agraciados deben cobrar hasta la fecha límite, en distintos puntos en función de la cuantía, si no quieren exponerse a quedarse sin nada. Así, todos aquellos premios que sean inferiores a 3.000 euros pueden ser cobrados en cualquiera de las administraciones de Lotería del Estado. Pero, si por el contrario el premio es superior a esa cuantía, solo se puede cobrar en las entidades financieras concertadas.

Todos los premios se pueden cobrar desde el mismo día después de la celebración del sorteo. Y es que estar al tanto de las fechas de cobro es un paso muy importante si no se quiere pasar por el mal trago de no poder recibir el dinero porque ha pasado la fecha límite para ello. En concreto, cuando hayan pasado más de tres meses desde el dia de la Lotería ya no se podrá cobrar el premio. En este caso sería Hacienda la que se quedaría el dinero.

Los premios pequeños son los que menos se cobran al día siguiente. Un reintegro o una terminación son algunos euros, que, aunque vienen de maravilla, suelen pasar desapercibidos.

Aunque Hacienda también recauda una buena cantidad de cada premio, el resto pasa directamente a las cuentas corrientes de los premiados. A partir de los 20.000 euros están obligados a tributar, con lo cuál se queda una cantidad de este dinero que llega hasta el 20% del total ganado.