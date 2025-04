Guía para seguir el Sorteo de la Lotería del Niño 2021: todo lo que tienes que saber

Es el «segundón» y cuenta con menos jugadores, a pesar de que reparte más dinero al ofrecer más premios. Quizá porque hemos tirado la casa por la ventana en estas fiestas y en su colofón: el Día de Reyes. Se trata del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño que este 2021 repartirá 700 millones en premios y se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías en Madrid este miércoles 6 de enero a las 12.00 horas.

No obstante, tiene sus fieles y para los que no lo son y prefieren el de Navidad, todavía tienen una oportunidad de que la suerte les sonría y obtener un pellizco para encarar la cuesta de enero en estos tiempos duros marcados por la pandemia del Covid que parece no tener fin.

Este muy rápido y su funcionamiento no tiene nada que ver con el de Navidad. El Sorteo del Niño funciona por el sistema de bombos múltiples , mientras que en el del 22 de diciembre hay solo dos: uno para los números y otro para los premios. En éste, que pone punto final a las vacaciones, hay cinco. De cada uno de ellos sale una bola que se corresponde con la decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad, respectivamente. La cuantía del premio la arroja otro bombo.

Otra de las diferencias entre ambos sorteos es que en el de la Lotería del Niño existen tres reintegros , por lo que hay un 30% de posibilidades de que toque, frente al 10% de Navidad. En este último sorteo se repartieron 2.400 millones en premios , frente a los 700 del Niño. No obstante, si se tienen en cuenta los números, en este último, más de 38.000 de 100.000 serán agraciados con los 20 euros jugados, frente a unos 14.000 del de Navidad.

La Lotería del Niño cuenta con tres grandes premios: el primero, dotado de 2 millones de euros por serie (200.000 por décimo); el segundo, de 750.000 euros por serie, (75.000 por boleto), y el tercero, de 250.000 euros por serie (25.000).

La emisión de este año asciende a 50 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros, el mismo precio que en la Lotería de Navidad . El total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros y de ella, el 70% se destina a premios.

Más reintegros

La Lotería del Niño, además de los premios mayores, reparte otros menores, pero nada desdeñables. Por ejemplo, los números anterior y posterior al del «Gordo» se premian con 12.000 euros por serie y los números anterior y posterior al segundo premio con 6.100 por serie.

Los que coincidan en las tres primeras cifras con los tres grandes premios obtienen 1.000 euros por serie , al igual que los billetes cuyas tres últimas cifras coincidan con los dos primeros premios, y aquellos cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio. Además, los agraciados pagarán menos a Hacienda : un 20%, pues a partir de ahora el límite libre de impuestos ha pasado de los 20.000 euros a los 40.000 euros.

El sorteo podrá seguirlo en directo en ABC.es y, además, saber en segundos nada más salir el número si ha sido agraciado con alguno de los premios, gracias al comprobador de décimos de ese diario.