Este será el número que triunfará en la Lotería del Niño

Tras el sorteo de la Lotería de Navidad, llega el de la Lotería del Niño , una segunda oportunidad en la que muchos buscan suerte si no la encontraron ya el pasado 22 de diciembre. En esta ocasión Victoria Braojos , médium de La Orden de Ayala, sostiene que el número que saldrá premiado en el sorteo tendrá unas características muy concretas: será capicúa y empezará y terminará en 4 .

«En Nochebuena tuve un montón de fiebre y me entró un delirio nocturno . No sé si será por instinto o ese sexto sentido, pero cuando estoy febril tengo visiones y en ellas se me presentaba constantemente el número 4 y, además, capicúa», explica a ABC.

La «maestra Ayala» confía en que este va a ser el número de la suerte en el sorteo de la Lotería del Niño , un evento en el que ya repartió un segundo premio. «Esto no es infalible ni soy Dios, pero ya adiviné tres de los cinco números del Gordo de la Lotería de Navidad y en uno de los décimos que llevaba solo fallé en un número», asegura.

El número 4 representa la estabilidad porque «simboliza las cuatro patas de una mesa que nunca se cae», según Braojos

El número 4 representa la estabilidad porque «simboliza las cuatro patas de una mesa, que nunca se cae», según Braojos. La médium indica que el 2020 es un año para buscar la estabilidad en España, por lo que va a realizar un ritual el 4 de enero –dos días antes del sorteo- para atraerla junto a la suerte.

«El ritual que voy a hacer para la Lotería del Niño va a ser algo muy bonito. Muchas personas que me siguen se involucran y colaboran conmigo en el proceso y algunas me han enviado cosas que les dan suerte», declara. Braojos utilizará dichos materiales para «atraer la positividad» .

La médium insiste en que «lo que debe entender la gente es que la positividad atrae positividad y el dinero y la lotería no son una excepción a esta regla» y en que «si uno es capaz de crear esa positividad e involucrar a las personas, al final ocurre algo mágico ».

Aun así, insiste en que su visión parte de un delirio y no de un trabajo previo como ocurrió en la Lotería de Navidad, por lo que Braojos advierte que puede que el número cuatro solo tenga un significado importante en su vida personal.

[ Comprueba si tu décimo de Lotería del Niño ha sido premiado nada más que finalice el sorteo en el comprobador de números del Niño de ABC ]