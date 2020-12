Cuánto hay que pagar a Hacienda si te toca la Lotería del Niño El próximo 6 de enero se repartirán 700 millones de euros en premios

ABC Actualizado: 31/12/2020 06:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 6 de enero se repartirán 700 millones de euros en la Lotería del Niño. Los premios más ansiados serán el primero y el segundo, cuyas cuantías ascienden a 200.000 euros el décimo y 75.000, respectivamente. A pesar de todo, este dinero no es el total, puesto que Hacienda se reserva una parte.

Este año, el Ministerio de Hacienda prevé que se recaude un 20% menos, debido que se subió el mínimo de exención de tributación. Esta medida deja que el mínimo exento se quede en los 40.000 euros.

¿Cuánto ganaré si me toca el primer premio o el segundo?

En la Lotería del Niño, si te toca el primer premio serás recompensado con 200.000 euros al décimo. Pero en este caso habrá que quitarle los 40.000 y se aplicará el 20% que se lleva Hacienda de los 160.000 euros, por lo que la Agencia Tributaria recaudará 32.000 euros. Para el segundo premio, cuyo precio es de 75.000 euros, Hacienda se queda con 7.000. No ocurrirá así con el tercer premio, puesto que es inferior a 4o.000 euros.

¿Cómo pagar a Hacienda su retención?

¿Cómo habrá que pagarlo? En este caso, el ganador no tendrá que realizar ninguna gestión, puesto que a la hora de cobrarlo Hacienda ya retiene el dinero para que no haya ninguna confusión. Eso sí, es recomendable en la declaración de la renta indicar que has sido agraciado con un premio de lotería.

Si aún no has comprado tu décimo para la Lotería del niño puedes buscar tu número favorito con el buscador de números de ABC. Solo tendrás que introducir la combinación de cifras deseadas y se te mostrará un listado de los lugares, tanto físicos como online, donde poder adquirirla.