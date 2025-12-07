Si vas a Valladolid en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún ... están buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Valladolid donde más décimos premiados se han vendido

En la actualidad no es un secreto que hay administraciones de lotería muy populares que arrastran la leyenda de dar el décimo ganador. Una larga fila de compradores no pierden la oportunidad de sumarse a la lista de potenciales afortunados intentado aumentar sus posibilidades. Desde Doña Manolita, en Madrid, en la calle del Carmen, número 22, ubicada entre Callao y la Puerta del Sol al talismán de la administración Lotería Manises, en Valencia. En realidad por matemáticas, la administración que más lotería vende, también es fácil imaginar que se coloque como la que más décimos premiados ha repartido.

En Ciudad Real está la administración 'La Rana de Oro' es la 'Doña Manolita' de Valladolid y está situada de Río Shopping. Tiene fama de repartir premios. Como informaba el periódico 'El Norte de Castilla' sólo en 2022 repartió un total de 9.912.884 millones de euros de felicidad, entre ellos, el Gordo, un 4º y un 5º premio de Navidad. «Somos la administración de Castilla y León que más cantidad de premios da. A nivel de España, somos también los que más veces hemos repartido el Millón de Euromillones. Cinco veces en total, en 2019, en 2021, 2022», señala Vázquez de Prada al medio. Y en 2025 sigue intentado hacer feliz a la gente.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Valladolid?

Otro punto de referencia es la administración de lotería 'El Trébol de la Suerte' de Valladolid, situada en el número 30 de la calle Mantería. En 2024 vendió íntegramente el segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros a la serie, y que correspondió al 41.643.

Y también llama la atención la administración la 7 de la Suerte en calle Lencería 1. En su web afirman que en el año 2023 han repartido más de 1.000.000 euros, lo que supone más de 3.000 euros diarios.