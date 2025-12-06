Si vas a Toledo en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún ... están buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Toledo donde más décimos premiados se han vendido

Hace dos años llegaba por primera vez en la historia el Gordo a Toledo. Una suerte esquiva que al fin tuvo su recompensa con el décimo 88.008. cantado por Yesica Paola Valencia Gómez y Francisco Moreno Durán el 22 de diciembre. Y las administraciones responsables fueron La Caprichosa del Casco y La 13, del centro comercial Luz del Tajo. Las buenas nuevas han atraído desde entonces numerosos visitantes, algo inesperado para los dueños de esta administración, según declaraban a los medios.

Especialmente resulta llamativo el caso de La Caprichosa que no solo dio el Gordo, sino que también con la entrada del año repartió suerte dando también el primer premio del Niño, el 6 de enero. Convirtiéndose en la responsable de repartir de forma consecutiva los primeros premios de los dos sorteos de lotería más importantes del año.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Toledo?

El historial de números agraciados atrae a los que buscan ser los afortunados en esta nueva ocasión. Así, el tercer premio, el 57.033 que también llegó a Toledo en 2023 de la mano no solo de La Caprichosa, sino además fue vendido por la administración Doña Lola. Inaugurada por la abuela de los actuales propietarios, Lola Benayas, en 1974. Situada en pleno casco histórico de Toledo, a escasos metros de la Plaza de Zocodover.

En su web destacan que son la administración de Lotería que más dinero ha repartido en premios en la provincia de Toledo , más de 40 millones de euros , destacando en 1998 el Segundo Premio de Lotería de Navidad, repartido entre los trabajadores de una conocida empresa toledana.

Y otro punto de búsqueda es la administración 'La Suerte de La Mancha' de Villafranca de los Caballeros, que vendió un décimo premiado con 25.000 euros hace un par de años.