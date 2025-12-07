Si vas a Segovia en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún ... están buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación, te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Segovia donde más décimos premiados se han vendido

Cuando hablamos de Segovia son puntos de obligada visita Segovia, no solo su majestuoso acueducto, su catedral o su Alcázar con un encanto que no se ha visto mermado por el paso del tiempo, sino que también por esta época del año también se busca a las loterías talismán. Filas de esperanzados compradores esperan ser los elegidos este año por la fortuna.

Y una referencia en la zona es la administración Nº 1 de Segovia, Los Picos de la suerte situada en Juan Bravo, 56, en pleno centro de la ciudad. Está concurrida tanto por locales como por turistas. En su web explican que en 1763 Carlos III fundó La Lotería Nacional y tan solo diez después nació la administración No. 1 en la ciudad. Convirtiéndose en una de las primeras de España y siempre en manos de la misma familia, generación tras generación. Dicen haber repartido los 150 premios mayores, además de numerosos premios en la Bonoloto, Euromillones, Primitiva y demás juegos activos.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Segovia?

Otros puntos de referencia son la administración Nº 2 de Cuéllar en la Plaza de los Coches 10, uno de los lugares más buscados. También está la administración Nº 4 de Segovia situado la calle José Zorrilla 42, un emblema de la suerte en la ciudad.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

La administración Nº 12 de Segovia ubicada en el Centro Comercial Luz de Castilla, en la carretera Nacional 603, L-B31; la administración Nº 1 de La Granja de San Ildefonso en la calle del Cristo, 1, situada en una de las zonas con más interés turístico. Y la administración Nº 1 de Cantalejo está en Sepúlveda 26, uno de los lugares fetiche para los habitantes de la zona.