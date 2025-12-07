Si vas a Murcia en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún ... están buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Murcia donde más décimos premiados se han vendido

Los que buscan rascar algo de suerte cada año no olvidan su cita con la administración que más premios ha dado. El peregrinaje de numerosos visitantes hasta este punto se traduce en largas colas a la espera de que su futuro boleto sea al fin el afortunado de este año.

En ese caso destaca la administración La envidiosa millonaria, ubicada en la Calle Arzobispo Simón López 1. Su fama no solo se da a nivel de Murcia, sino a nivel de España. Cada año muchos buscan sus números y tiene fama de tener una gran atención al cliente. Su horario es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Los sábados abren desde las 9:00 de la mañana hasta las 14:00 horas. Además, los medios señalan que esta administración celebran jornada de puertas abiertas y presentan un artículo que representa la buena suerte.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Murcia?

Otro punto de referencia es la administración El gato negro de Murcia. Situada en la Calle Trapería, número 13. Abren de lunes a viernes de 19:30 a 13:30 de la mañana y de 16:30 a 20:30 de la tarde. Los sábados también abren, pero solo de 10:00 a 13:00 horas de la mañana. En 2022, vendieron cuatro décimos del Primer Premio, todos ellos por máquina, repartiendo 1,6 millones de euros entre los clientes agraciados.

Y con una vida corta , pero llamativa es la administración El Perolo. En su web especifican que nació hace unos pocos años y enseguida obtuvieron resultados. Además. señalan que han desarrollado su propio algoritmo para el sorteo de Navidad y del niño. «Mediante una fórmula matemática diseñada especialmente para la administración de lotería, se descartan números que tienen menos posibilidades de ganar con una selección de aquellos que tengan más probabilidad de conseguir un premio», dicen.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

Y en su historial han dado 5 premios GORDOS y 41 premios mayores en sólo 8 años. «En España, pocas administraciones de gestión de loterías pueden presumir de esto» sentencian.