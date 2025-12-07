Si vas a Alicante en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún ... están buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Alicante donde más décimos premiados se han vendido

El aura de talismán lo tiene pocas administraciones de la geografía española. Doña Manolita o la Bruja son algunas de las más conocidas. En la provincia de Alicante son varias las administraciones que a lo largo de los años han tenido el honor de vender el primer premio de la Lotería de Navidad. Eso sí, solo dos tienen el privilegio de haberlo dado en más de una ocasión y ambas están situadas en la ciudad de Alicante.

En Alicante, el primer premio del sorteo de Navidad ha caído nueve veces y ha dejado unos cuantos millones para los agraciados de las respectivas administraciones.

En la búsqueda de fortuna antes la administración más popular estaba en la calle Mayor. después de su cierre y de repartir dos primeros premios de Navidad, uno en 1900 y otro en 1937, el testigo paso pasó a la administración de El Corte Inglés de Federico Soto. Vendió varios décimos del Gordo en el año 2010 y repitió dos años después, en el 2012.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Alicante?

Una de las históricas de la ciudad, que atrae más clientela que no olvida su cita cada año en busca de fortuna es El Negrito, se encuentra en la calle Portugal.

Otro punto de referencia es la administración de loterías de la calle Mayor. Su fama viene de antiguo, el primer premio que dio fue por allá del año 1900 y volvió a repartir suerte en el año 1937. ﻿