¿Puedo comprar online un décimo de la Lotería de Navidad en la Bruja de Oro de Lérida?

La Lotería de Navidad está cada vez más cerca y las administraciones más conocidas, entre ellas La Bruixa d'Or, ya se preparan para atender la enorme demanda de décimos que reciben cada año. Este establecimiento, situado en el pequeño municipio de Sort (Lleida), ha ... repartido a lo largo de sus 37 años de historia más de 3.000 millones de euros en premios. Sin embargo, su primer Gordo no llegó hasta el año 2003.

Hoy en día, La Bruixa d'Or se ha convertido en todo un fenómeno más allá del ámbito de la lotería: dispone incluso de su propia línea de productos promocionales, que incluye mochilas «de la suerte», figuras de brujas, pequeñas escobas y zapatillas personalizadas.

Entre las dudas más habituales de los jugadores destaca una en particular: ¿se pueden comprar décimos de La Bruixa d'Or por Internet? Una cuestión que muchos se hacen antes de lanzarse a participar en este emblemático sorteo.

Algunos premios recientes de La Bruja de Oro 2021: Cuarto premio 20.000€ al décimo

2021: Quinto premio 6.000€ al décimo

2019: Segundo premio 125.000€ al décimo

2019: Tercer premio 50.000€ al décimo

2019: Quinto premio 6.000€ al décimo

2018: Quinto premio 6.000€ al décimo

2017: Primer premio 400.000€ al décimo

2007: Primer premio 400.000€ al décimo

2004: Primer premio 400.000€ al décimo

2003: Primer premio 400.000€ al décimo

La propia administración catalana deja claro en su página web que este es uno de los métodos más populares de compra, por lo que sí se puede comprar. La diferencia entre dos tipos de venta: primero, la lotería online al uso. Después, la lotería a domicilio, con la que te llega el décimo en formato físico a casa, y te evita hacer la larga cola en la administración.

Lotería online en La Bruja de Oro

En realidad, La Bruixa d'Or fue una de las administraciones pioneras en vender lotería de forma totalmente online, iniciando este sistema ya en 1995. Desde entonces, su plataforma digital permite participar en los sorteos de manera cómoda y segura.

La única diferencia respecto al formato tradicional es que, al completar la compra, el cliente recibe un resguardo electrónico de su décimo, mientras que el boleto físico se conserva en custodia en la propia administración.

Tras el sorteo, si el número resulta premiado con una cantidad inferior a 2.000 euros, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta del usuario. En caso de obtener un premio mayor, el ganador debe contactar con la administración para coordinar la entrega del décimo original, ya que es ese documento el que acredita el cobro, no el resguardo digital.

Comprar lotería a domicilio

Entre las modalidades de compra que ofrece La Bruixa d'Or se encuentra una opción intermedia entre la venta en línea y la tradicional: la venta a domicilio. Este sistema ha ganado especial relevancia debido a la ubicación aislada del municipio de Sort, en pleno Alt Pirineu, a más de tres horas de Barcelona y casi dos de Lleida.

El proceso de adquisición comienza de manera similar al de la compra online. El usuario puede elegir la fecha del sorteo, el número o la terminación que desea, e incluso existe la posibilidad de que la propia administración seleccione los décimos por él.

La principal diferencia con respecto a la compra digital completa es que el décimo se entrega físicamente en la dirección indicada por el comprador. El envío se realiza mediante un servicio exprés y asegurado con Seur, y el plazo de entrega suele ser de 24 a 48 horas. Según detalla la web oficial, el coste del envío es de 11 euros para la Península y Baleares, y de 18 euros para Canarias, Ceuta y Melilla. En los pedidos que superan los 3.000 euros en décimos, el envío resulta gratuito dentro de la Península y Baleares.