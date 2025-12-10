Si todavía buscas número para la Lotería de Navidad, atento: estos han ganado el Gordo en más de una ocasión

Cada 22 de diciembre desde hace más de 100 años se celebra en España el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Con él, se reparten varios millones de euros, contando con que el primer premio, conocido como el Gordo, equivale a 4.000.000 ... euros por billete, el cual está formado por 10 décimos.

De este modo, la persona que cuente con un décimo premiado con el número del Gordo de la Lotería de Navidad, se lleva 400.000 euros, cantidad a la que hay que restarle el 20% de impuestos que se lleva Hacienda.

214 son todos los números del Gordo que han salido en la historia del Sorteo de la Lotería de la Navidad, uno por año desde 1812, siendo el primero de ellos el número 03604 y el último, el Gordo de 2024, el 72.480.

Si eres de los que aún quiere comprar algún décimo, pues queda tiempo hasta el día 21 de diciembre, puede que te estés preguntando qué número sería mejor escoger, aunque la elección no implica nada porque los números de los premios salen al azar. Lo cierto es que, en todos los años de Lotería de Navidad, sí que ha habido algún número concreto que ha sido premiado como el Gordo en varias ocasiones.

Los números que han sido el Gordo de la Lotería de Navidad en más de una ocasión

Mirando al pasado, la situación de repetir un número completo premiado con el Gordo, no es algo que solo haya pasado una vez, si no que ha ocurrido hasta en dos ocasiones. Así, los números que han sido el sido el Gordo de la Lotería de Navidad en más de una ocasión fueron el 20297, en los años 1903 y 2006 , y el número 15640, en los años 1956 y 1978.

Los dos números que han sido 'El Gordo' más de una vez 20297 | 1903 y 2006

15640 | 1956 y 1978

Terminaciones que más veces han sido parte del número del Gordo

Desde la web La Lotera, además de contar con un histórico de números del Gordo en todos los años que se ha celebrado la Lotería de la Navidad, también incluyen otros datos de interés como los números más agraciados y los menos agraciados.

Si nos fijamos en las terminaciones, esto es lo que indican en la página citada: «La terminación que más veces ha salido y preferida por los compradores de lotería, es el 5, ya que con 34 apariciones es la mas agraciada, seguido del 4 y el 6 con 27 ocasiones. En cuanto a terminaciones de dos cifras la más aparecida es el 85, con 7 veces como terminación del gordo, seguido del 56 con 6 ocasiones y la terminación del 64 con 5 ocasiones».

Por su parte, el Gordo ha terminado en 25 ocasiones en 8; el 0 y el 7 han sido la última cifra 24 y 22 veces. Y el 3 ha sido la terminación estrella con 21 veces, siendo la última en 2024.

También cuentan que hay varias terminaciones de dos cifras que nunca han salido, por lo que se podrían considerar de las menos afortunadas, son las siguientes: «el 09, el 10, el 21, el 25, el 31, el 34, el 41, el 42, el 43, el 51, el 54, el 59, el 67, el 78 y el 82». Por último, añadir que la terminación menos premiada ha sido el 1 con ocho ocasiones, seguido del 2 con 13 y el 9 con 16.