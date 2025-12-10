Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

Si todavía buscas número para la Lotería de Navidad, atento: estos han ganado el Gordo en más de una ocasión

El Gordo se ha repetido hasta en dos ocasiones en la historia. Si bien hace casi 20 años que no ocurre algo parecido

¿Por qué el 13 es uno de los números más buscados en la Lotería de Navidad?

Aviso a los pensionistas: esto es lo que puede pasar con la pensión de jubilación si te toca la Lotería de Navidad

Si todavía buscas número para la Lotería de Navidad, atento: estos han ganado el Gordo en más de una ocasión
Si todavía buscas número para la Lotería de Navidad, atento: estos han ganado el Gordo en más de una ocasión Francis Silva
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada 22 de diciembre desde hace más de 100 años se celebra en España el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Con él, se reparten varios millones de euros, contando con que el primer premio, conocido como el Gordo, equivale a 4.000.000 ... euros por billete, el cual está formado por 10 décimos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app