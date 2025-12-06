Horario administración de loterías de Barcelona: a qué hora abren y cierran para comprar un décimo de Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad es una fecha imborrable en la cabeza de muchos españoles. Cada 22 de diciembre, caiga el día que caiga (este año, por ejemplo, será un lunes), se celebra el sorteo extraordinario más popular del año, ... un evento cargado de tradición en el que muchos tienen las esperanzas depositadas. En la cita se reparten múltiples premios: el más ansiado es el conocido como Gordo pero los jugadores pueden optar a otros pellizcos.

Este año Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado que repartirá 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año anterior. Con estos alicientes, y partiendo de la base de que se pueden comprar décimos de 20 euros o participaciones menores en algunos números, es normal que muchos se animen a jugar al sorteo.

En este sentido, cada vez está más extendida la venta online pero muchos optan por la compra por ventanilla, ya sea en la administración de confianza o en un puesto por el que se pasa de manera excepcional y se decide adquirir un décimo. De esta manera es más fácil ver varios números y dejar que una corazonada decida la combinación con la que se confiará.

¿A qué hora abren las administraciones de lotería de Barcelona?

Es interesante tener en cuenta que, aunque el sorteo es el día 22 a las 9 horas, no se pueden comprar décimos hasta el último momento. Normalmente la fecha límite es el día anterior hasta las 22 horas, ya sea online o de manera presencial. En este último caso hay que tener en cuenta que las administraciones de loterías tienen un horario de apertura y cierre, que es recomendable consultar con antelación.

Aunque cada uno de los más de 260 establecimientos autorizados que existen en la capital catalana tienen su horario concreto por lo general las administraciones suelen tener los mismos horarios. Algunos, sin embargo, tienen más rato abierto al mediodía o cierran antes por la tarde.

Horarios habituales de las administraciones de Barcelona De lunes a viernes : de 9 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas.

Sábados : de 9 a 14 horas.

Además de esto hay que tener en cuenta que hay establecimientos con condiciones especiales, como los que se encuentran en el interior de centros comerciales. Así, por ejemplo, la Lotería L'illa de la Sort, en el centro comercial L'Illa Diagonal, abre de 10 a 21 horas de lunes a sábado. Los puestos integrados dentro de alguno de El Corte Inglés de la ciudad están abiertos de 9 a 21 horas.

El portal oficial de Loterías y Apuestas del Estado tiene información detallada de los puntos de venta existentes en Barcelona capital y sus aledaños y allí se pueden conocer mejor la ubicación y horarios. Además, Google también es una buena fuente en la que obtener información detallada sobre las tiendas.