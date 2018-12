La abuela que con el premio cumplirá el sueño de sus nietos

Los niños de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto y Julián Steven Mendoza - EFE

Lola Padilla, una de las agraciadas con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad (21.015) que ha caído, entre otras localidades en Castellbisbal (Barcelona), ha asegurado que se llevará a sus nietos Disneyland.

Padilla ha afirmado ante los medios: «Lo tengo claro, me llevaré a mis nietos a Disneyland, porque siempre los he querido llevar pero no tenía dinero», ha resaltado tras compartir un décimo de la lotería con su hermana, Lupe.

Lupe Padilla ha descrito cómo ha sido el momento de conocer que había ganado 125.000 euros: «Estábamos tranquilamente en casa y de repente nos hemos dado cuenta de que teníamos el número», y ha admitido que desconocía que el décimo era entre ellas dos.

Las dos hermanas han llegado a la administración número 1 de Castellbisbal, que ha repartido una serie del segundo premio, saltando y gritando de felicidad, con uno de los nietos llevando el décimo ganador.