¿Qué terminaciones de la Lotería de Navidad son las más premiadas?

Se acerca el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad , que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, y, por ende, –para los más rezagados y/o indecisos– el momento de elegir número. Aunque es cierto que todos tienen las mismas posibilidades matemáticas de salir premiados, hay terminaciones que a lo largo de la historia han recibido más galardones que otras.

Si aún no te has hecho con tu décimo de la Lotería de Navidad y no tienes ninguna prefencia especial, superstición o sueño premonitorio, es probable que quieras elegir un número «bonito» que ya haya tocado más veces. Hasta el momento, los números más agraciados han sido los acabados en 5 , mientras los menos, los terminados en 1. El año pasado, sin embargo, El Gordo se lo llevó el 03347.

A continuación, un listado de la cantidad de veces que las terminaciones han resultado premiadas:

Números acabados en 1: 8 premios gordos.

Números acabados en 2: 13 premios gordos.

Números acabados en 3: 21 premios gordos.

Números acabados en 4: 27 premios gordos.

Números acabados en 5: 32 premios gordos.

Números acabados en 6: 27 premios gordos.

Números acabados en 7: 21 premios gordos.

Números acabados en 8: 23 premios gordos.

Números acabados en 9: 16 premios gordos.

Números acabados en 0: 21 premios gordos.

[El día 22 de diciembre podrás comprobar si tu décimo de Lotería de Navidad 2019 ha sido premiado en nuestro comprobador]

Entonces, estos son, por orden, los números que más veces han sido la terminación de El Gordo (400.000 euros al décimo): 5 (32 veces), 4 (27 veces), 6 (27 veces), 8 (23 veces), 3 (21 veces), 0 (21 veces), 7 (21 veces), 9 (16 veces), 2 (13 veces), 1 (8 veces).

[ Pincha aquí para ver el histórico de números que se han llevado el Gordo de la Lotería de Navidad ]