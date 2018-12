Así es hoy Carolina Pellico, la primera niña que cantó el Gordo de la Lotería de Navidad

ABC

Con apenas once años, una jovencísima Carolina Pellico no vio bien los números de la bola y cantó 25 millones para el número 03772 en el sorteo de 1986, en lugar de los 250 millones de pesetas. La niña pasó a la época no solo por ser la primera chica en cantar el Gordo de la historia, sino también por su error.

«Estaba muy nerviosa, pero ya no podía hacer nada. Al ser las primeras niñas de la lotería había muchísima expectación y nos quería ver todo el mundo. Nos hicieron decenas de entrevistas y fue muy divertido. Fuimos las estrellas», dijo en 1986.

No fue el único error de la jornada. Tal fue la confusión que tuvieron que suspender el sorteo de la Loteria de Navidad durante varios minutos, incluso el presidente de mesa tuvo que pedir calma para no poner nerviosos a los niños. «Eran incapaces ya de sujetar las bolas, que se convirtieron en canicas y a alguna de ellas hubo que perseguirla entre botes», decía la crónica de la jornada de ABC.

Más de tres décadas después de aquel accidentado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, Carolina Pellico no lo olvida, como así ha asegurado en el Teatro Real este año. Rememora con ilusión aquel año, pero también recuerda el suceso.

Carolina Pellico al cantar el «Gordo» en 1986 - ABC

En su momento se disgustó mucho, aunque ahora para Carolina es una anécdota más que forma parte de su vida. La madrileña se ha convertido en una reputada ejecutiva de una agencia de publicidad, pero no olvida sus años como niña de la Lotería de Navidad, por eso acude cada año al Teatro Real para ver cómo otros como ella reparten ilusión a millones de personas.