La Bruixa d'Or sigue repartiendo suerte a pesar del descenso en la venta de décimos

A pesar del descenso generalizado en la venta de lotería en la provincia de Lérida, que este año ha rozado el 12% respecto al año pasado, La Bruixa d'Or de Sort sigue repartiendo felicidad entre los que se animan a comprar algún décimo en la administración. Este 2018 han repartido tres quintos premios, o lo que es lo mismo, 17 millones de euros.

«El año no ha sido tan bueno como otros porque debido a una enfermedad no he podido hacer la campaña que me hubiese gustado. Pero no todos los años se puede dar el Gordo», dice a ABC Xavier Gabriel, dueño de La Bruixa d'Or. Y es que, aunque la famosa administración ha continuado dando premios, este año 2018 ha sufrido un descenso en ventas de en torno al 4%. Una cifra que, aun así, queda muy lejos del porcentaje total de la provincia catalana.

«La participación ha bajado en toda Lérida a causa del independentismo. Sin embargo, en nuestro caso el descenso en ventas ha sido menos acusado», continua Gabriel. El dueño afirma, al mismo tiempo, que a pesar de la bajada en el número de décimos vendidos su administración ha seguido repartiendo buenos pellizcos entre sus clientes.

«Aunque no hayamos dado ninguno de los premios más grandes, en total se han repartido 17 millones de euros, que es una cantidad superior a otras administraciones en las que ha tocado algún segundo premio», sentencia Gabriel.