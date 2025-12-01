Zelenski y Macron denuncian la falta de «un plan de paz completo» para Ucrania

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski sostuvieron este lunes una jornada de diálogo bilateral y multilatera, europeo, que terminó con estas conclusiones capitales: «La garantías de seguridad no pueden discutirse sin Ucrania»; «Rusia no ha dado ninguna señal de paz y sigue matando». Ambos ... mandatarios han coincidido en afirmar que «al día de hoy, no existe un plan de paz completo».

Durante toda la jornada del lunes, el presidente de Francia y su homólogo ucraniano sostuvieron varias conversaciones paralelas, destinadas a «unificar criterios» con los líderes de las instituciones europeas, António Costa y Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los máximos dirigentes de Alemania, Inglaterra, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda. Resulta llamativa la ausencia de España en un diálogo multilateral sobre el futuro de Ucrania y el futuro de la seguridad de Europa.

Al final de su jornada de trabajo, calificada de «excepcional» por ambos presidentes, Macron y Zelenski hicieron un balance muy elocuente de la gravedad de las tensiones con Rusia y la determinación de Ucrania y Europa en defender conjuntamente las grandes posiciones donde se está jugando el futuro de nuestra civilización.

En la exposición de sus conversaciones -bilaterales y multilaterales-, Macron hizo un resumen pedagógico y realista: «Rusia sigue matando. No ha dado ninguna señal de paz. Continuaremos sancionando a Rusia: está en juego nuestra seguridad. Solo Ucrania puede hablar y discutir sobre su seguridad».

Friedrich Merz, canciller de Alemania, fue el primero de los dirigentes europeos en confirmar y ratificar los grandes principios avanzados por Macron, tras el diálogo multilateral. Ambos líderes coincidieron en otro punto esencial: «Debemos continuar e incrementar presiones más fuertes sobre Rusia. Debemos lanzar nuevas sanciones».

Zelenski, por su parte, comenzó por resumir su encuentro con Macron, en el Eliseo, de este modo: «Hemos estudiado el fin de la guerra, con indispensables garantías de seguridad. La paz debe ser fiable. Mucho depende de la acción de cada dirigente. Queremos acabar la guerra de manera digna, en interés del mundo democrático».

El mandatario ucraniano siguió matizando de manera muy firme la posición de Ucrania, resistiendo contra la guerra de agresión neocolonial de la Rusia de Putin: «Debemos comportarnos de manera que Rusia no tenga la impresión de conseguir una recompensa por su guerra. Rusia debe terminar la guerra que ella lanzó contra el pueblo ucraniano. Tenemos posiciones de principio sobre las sanciones imprescindibles, la responsabilidad de los crímenes de guerra, el estatuto jurídico de nuestros territorios hoy ocupados por las fuerzas rusas».

Costo de la guerra

Zelenski tiene muy presente el costo dramático de la guerra neocolonial rusa: «Hay que tener cuidado con la guerra publicitaria y sus mentiras, diarias. Las pérdidas humanas continuan creciendo de manera dramática, en ambos bandos. Desde octubre Rusia ha tenido más de 25.000 muertos. El pueblo ucraniano sufre cada día pérdidas inquietantes».

Ante el rosario de negociaciones y proyectos de negociaciones, en varios frentes, el mandatario ucraniano se muestra muy prudente: «No debemos olvidar algo esencial. Debemos garantizar a nuestros ciudadanos que no habrá nuevas agresiones. Se trata de una cuestión existencial, para el futuro de Ucrania y para toda Europa».

En ese terreno, ultra sensible, Macron se declaró «abierto»: «Hemos confirmado nuestra determinación junto a Ucrania, en cuestiones de seguridad esenciales para los ucranianos y los europeos. Al mismo tiempo, se han tomado las decisiones necesarias para que Rusia pueda dar al mediador norteamericano las garantías de seguridad que nos parecen esenciales».