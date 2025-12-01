Suscribete a
Zelenski y Macron denuncian la falta de «un plan de paz completo» para Ucrania

España, ausente del diálogo multilateral sobre el futuro del país invadido por Rusia y de la seguridad de Europa

El heredero de Trump se decide en la guerra de Ucrania: Vance o Rubio

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski sostuvieron este lunes una jornada de diálogo bilateral y multilatera, europeo, que terminó con estas conclusiones capitales: «La garantías de seguridad no pueden discutirse sin Ucrania»; «Rusia no ha dado ninguna señal de paz y sigue matando». Ambos ... mandatarios han coincidido en afirmar que «al día de hoy, no existe un plan de paz completo».

