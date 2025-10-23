Suscribete a
Zelenski confía en que la UE utilice los activos congelados rusos para que Ucrania fabrique sus propios misiles

«Ayer atacaron una guardería, lo que demuestra que no quieren acabar con la guerra», advierte el presidente ucraniano, que participó en una cumbre con los líderes europeos

La UE también anuncia nuevas sanciones a Rusia y prohíbe la importación de gas natural

Volodímir Zelenski y Ursula von der Leyen se saludan en la reunión del Consejo Europeo
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha mostrado confiado este jueves en que los líderes europeos reunidos en Bruselas acaben por aprobar la decisión de transferir los 140.000 de activos congelados rusos para financiar el esfuerzo de guerra de su país. Zelenski, ... que ha participado parcialmente de la reunión del Consejo Europeo, se ha mostrado optimista porque «esta decisión se acerca, gracias a Dios».

