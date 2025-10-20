Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de una nueva borrasca atlántica a España con fuertes lluvias y tormentas

Zelenski asegura estar dispuesto a unirse a Putin y Trump en la cumbre de Budapest si es invitado

El líder estadounidense continúa intentando negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de tres años y medio

Putin estaría dispuesto a intercambiar territorios ocupados de Ucrania

Trump recibió este viernes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski
Trump recibió este viernes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski EP

AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado este lunes que estaría dispuesto a unirse al presidente ruso, Vladímir Putin, y a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su próxima cumbre en Hungría si es invitado: «Si me invitan a Budapest, si es ... una invitación en un formato en el que nos reunimos a tres, o como se le llama, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, llegaremos a un acuerdo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app