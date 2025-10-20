Zelenski asegura estar dispuesto a unirse a Putin y Trump en la cumbre de Budapest si es invitado

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado este lunes que estaría dispuesto a unirse al presidente ruso, Vladímir Putin, y a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su próxima cumbre en Hungría si es invitado: «Si me invitan a Budapest, si es ... una invitación en un formato en el que nos reunimos a tres, o como se le llama, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, llegaremos a un acuerdo».

Trump y Putin han confirmado que se reunirían en la capital húngara, posiblemente en cuestión de semanas, mientras el líder estadounidense continúa intentando negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de tres años y medio, desencadenada por la invasión rusa de 2022. El presidente ucraniano también ha señalado que ha solicitado que su país reciba 25 misiles de defensa aérea Patriot para ayudarle a defenderse de la escalada de ataques aéreos rusos y añadió que los activos congelados de Rusia en Occidente deberían utilizarse para comprarlos. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

