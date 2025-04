Zelenski afirma haber capturado a dos soldados chinos que luchaban junto al Ejército ruso

Las fuerzas ucranianas han capturado a dos hombres chinos que luchaban junto al Ejército ruso, según ha informado este martes el presidente Volodímir Zelenski. Pekín es un estrecho aliado de Moscú, pero no se sabe públicamente que haya colaborado directamente en la invasión a gran escala del Kremlin.

Zelenski ha afirmado en la red social X, antes Twitter, que Kiev tiene «información que sugiere que hay muchos más ciudadanos chinos en las unidades de ocupación». A raíz de este descubrimiento, el mandatario ucraniano ha ordenado a sus funcionarios que obtengan una respuesta de Pekín.

No obstante, Zelenski no ha concretado si Ucrania cree que los hombres capturados operaban por orden de Pekín. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino no se ha pronunciado al respecto.

«La implicación de China, junto con otros países, directa o indirectamente, en esta guerra en Europa es una clara señal de que Putin pretende hacer cualquier cosa menos poner fin a la guerra», ha escrito Zelenski.

Asimismo, ha añadido que los dos hombres tenían documentos que confirmaban su identificación y ha detallado que los servicios de inteligencia y seguridad ucranianos estaban actualmente «verificando todos los hechos».