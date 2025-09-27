Zelenski advierte de que Putin se prepara para atacar otro país europeo

El mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha afirmado en la Asamblea General de Naciones Unidas que Rusia no tiene intención de agredir a la OTAN ni a la Unión Europea, Volodímir Zelenski ha asegurado que Vladímir Putin se está preparando para atacar otro país del Viejo Continente.

«Putin no esperará a terminar su guerra en Ucrania. Abrirá otras puertas. Nadie sabe hacia dónde. Eso es lo que quiere», ha señalado Zelenski en Kiev tras su paso por Nueva York y recoge el periódico británico 'The Guardian'. En este sentido, el presidente ucraniano ha acusado a Rusia de las recientes incursiones de drones en territorio europeo en un intento de probar las defensas de la OTAN.

El líder ucraniano ha insistido en que estas invasiones del espacio aéreo europeo en países como Dinamarca, Polonia y Rumanía obedecían a un deseo de Putin de comprobar la capacidad del continente para proteger sus cielos. En esta línea, ha sugerido que los Gobiernos de la UE tenían dificultades para afrontar esta nueva amenaza.

En las últimas semanas, la entrada de drones en territorio europeo, que en ocasiones ha obligado al cierre de aeropuertos, se ha convertido en una constante. En la noche de este mismo viernes, se avistaron algunos de estos aparatos sobre una base militar danesa y, unas horas más tarde, ya el sábado, sobre una noruega.

No obstante, la mayor incursión se produjo a principios de este mes, cuando Ucrania detectó 92 drones que volaban de forma coordinada hacia Polonia. A pesar de que Kiev logró abatir la mayoría de ellos, 19 consiguieron entrar en territorio del país de la UE, que derribó cuatro.

Por su parte, Lavrov se ha pronunciado sobre las intenciones del Kremlin: «Rusia está prácticamente acusada de planear un ataque contra los países de la Alianza Atlántica y la Unión Europea, pero no tiene ni ha tenido nunca esas intenciones. Sin embargo, cualquier agresión contra mi país desencadenará una respuesta decisiva. De eso no debe caber ninguna duda».