«El yihadismo deseaba asesinar nuestra libertad»

Blindada por la amenaza del terrorismo islamista, París recordó este jueves el atentado de hace diez años que se cobró 130 vidas en la sala Bataclan, el Estadio Nacional y varios bares

Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Francia recordó este jueves el décimo aniversario de las matanzas del 13 de noviembre de 2015 con majestuosa solemnidad y dos dimensiones trágicas: la angustia e intentos de suicidio de algunos supervivientes y medias policiales y militares excepcionales ante el riesgo de nuevos atentados ... islamistas.

