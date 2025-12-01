Suscribete a
Witkoff visita a Putin en Moscú en un intento de mantener vivo el plan de Trump para Ucrania

«Creo que hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo», aseguró Trump, en su optimismo proverbial, el domingo por la noche

Steve Witkoff, el 'amigo invisible' de Putin

El presidente Putin y el negociador de Trump para la paz en Ucrania, Witkoff se reunierán este martes
El presidente Putin y el negociador de Trump para la paz en Ucrania, Witkoff se reunierán este martes
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El negociador jefe de Donald Trump para acabar con la guerra en Ucrania, su amigo Steve Witkoff, ha puesto este lunes rumbo a Moscú, donde se verá con Vladímir Putin este martes.

La visita de una delegación estadounidense de alto nivel al presidente ... ruso será un nuevo intento por parte de EE.UU. de mantener vivo el plan de Trump para alcanzar un acuerdo en Ucrania, en medio de acusaciones a Witkoff de favorecer los intereses de Rusia en las negociaciones.

