Witkoff visita a Putin en Moscú en un intento de mantener vivo el plan de Trump para Ucrania

El negociador jefe de Donald Trump para acabar con la guerra en Ucrania, su amigo Steve Witkoff, ha puesto este lunes rumbo a Moscú, donde se verá con Vladímir Putin este martes.

La visita de una delegación estadounidense de alto nivel al presidente ... ruso será un nuevo intento por parte de EE.UU. de mantener vivo el plan de Trump para alcanzar un acuerdo en Ucrania, en medio de acusaciones a Witkoff de favorecer los intereses de Rusia en las negociaciones.

El encuentro pondrá la pelota en el tejado de Putin. Se produce después de que el propio Witkoff y Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, se reunieran el domingo con una delegación ucraniana en Florida para avanzar las negociaciones. Y también después de que un polémico plan de paz de 28 puntos -diseñado por Witkoff de la mano con Rusia-, fuera modificado tras negociaciones con Ucrania.

Noticia Relacionada El heredero de Trump se decide en la guerra de Ucrania David Alandete La tensión entre el vicepresidente y el secretario de Estado aflora en las negociaciones de paz y marca el rumbo de la política exterior de EE.UU.

Tanto Ucrania, como sus socios europeos, como los congresistas en EE.UU. más vinculados a la causa ucraniana, criticaron ese plan inicial como prorruso. Incluía concesiones formidables a las que Ucrania se ha negado durante meses de negociaciones, como la cesión completa del Dombás o la renuncia garantizada a la OTAN. Esas críticas vinieron acompañadas de una filtración de una llamada telefónica de Witkoff con un alto cargo ruso en la que se veía cómo el negociador de Trump asumía las posiciones de Rusia y asesoraba a sus interlocutores sobre cómo convencer al presidente de EE.UU.

Control total del Dombás

«Creo que hay buenas posibilidades de llegar a un acuerdo», aseguró Trump, en su optimismo proverbial, el domingo por la noche. Eso dependerá de cuánto esté dispuesto Putin a mover las fichas del tablero. A finales de la semana pasada, en una visita a Kirguistán, Putin aseguró que está dispuesto a mantener «conversaciones serias» con Witkoff, a quien ya recibió en Moscú la pasada primavera, sin gran éxito diplomático. También dijo que el plan de Trump «puede ser la base de futuros acuerdos» pero que, en cualquier caso, no habrá paz mientras Ucrania no repliegue sus tropas en posiciones clave, en una alusión al control total del Dombás.

La reunión en la capital rusa será una nueva prueba a la disposición real de Putin a buscar un acuerdo de paz. En esencia, el presidente ruso no se ha movido de sus posiciones, sabedor de que tiene mayor fuerza en el frente y con el plan de desgastar el apoyo a Ucrania de Trump, cada vez más frustrado con una guerra que prometió acabar «en 24 horas» y en la que no logra resultados.

La reunión en la capital rusa será una nueva prueba a la disposición real de Putin a buscar un acuerdo de paz

El presidente de EE.UU. ha dado bandazos en ese apoyo al Gobierno de Volodímir Zelenski, en una mezcla de presiones para que acepte cesiones que Ucrania considera «líneas rojas» y de apoyo a su causa. Por ejemplo, con el amago de enviar los poderosos misiles Tomahawk.

«Ucrania tiene algunos pequeños problemas difíciles», dijo este domingo, con «un asunto de corrupción que no ayuda», en referencia al que ha sido jefe de Gabinete de Zelenski, Andrii Yermak. Su dimisión deteriora la posición política de Zelenski y complica su mano para las negociaciones.

Witkoff llega a Moscú después de haber participado en esa reunión del domingo con Rubio y con la delegación ucraniana, liderada por el asesor de seguridad nacional y defensa de Zelenski, Rustin Usmerov.

Duró cuatro horas y, tras la conclusión, Rubio aseguró que las conversaciones lograron avances y Usmerov las calificó de «productivas y exitosas», sin dar más detalles. Pero el jefe de la diplomacia de EE.UU. dejó claro que nada está cerrado y que, en cualquier caso, los progresos dependen de Rusia.

«Queda mucho trabajo por hacer», reconoció Rubio. «Esto es delicado, es complicado, hay muchas piezas en movimiento. Y, obviamente, hay otra parte implicada que tiene que ser parte de la ecuación».