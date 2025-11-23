Von der Leyen reafirma que las fronteras ucranianas «no pueden modificarse por la fuerza»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha publicado una declaración esta mañana en la que reafirma que «las fronteras de Ucrania no pueden modificarse por la fuerza» y que no sería aceptable limitar las fuerzas armadas ucranianas porque mantendría ... al país «vulnerable a futuros ataques».

Las declaraciones de Von der Leyen, que se encuentra en Sudáfrica en la reunión del G20, coinciden con los contactos entre Ucrania, la UE y Estados Unidos, para clarificar la situación creada tras la aparición de un plan de paz que ha sido recibido como muy favorable a las tesis de Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha llegado a sugerir que la propuesta habría sido redactada directamente por Rusia.

Según Von der leyen, «Cualquier plan de paz creíble y sostenible debe, ante todo, detener las matanzas y poner fin a la guerra, sin sembrar las semillas de un futuro conflicto» y que «Ucrania debe tener la libertad y el derecho soberano de elegir su propio destino. Ha elegido un destino europeo».

Para la presidenta de la Comisión, la «centralidad» del papel de la UE debe «reflejarse plenamente» en cualquier propuesta para Ucrania.