Suscribete a
ABC Premium

Von der Leyen completa una gira por Europa del Este llena de turbulencias

Tibia recepción a la presidenta de la Comisión Europea en los países frontera con Rusia y Bielorrusia

El ciberataque al avión de Von der Leyen eleva la tensión entre Rusia y la Unión Europea

La visita de la presidenta de la Comisión tiene como objetivo concretar las aplicaciones del programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa), que moviliza 150.000 millones de euros en préstamos para defensa conjunta
La visita de la presidenta de la Comisión tiene como objetivo concretar las aplicaciones del programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa), que moviliza 150.000 millones de euros en préstamos para defensa conjunta Reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gira de Ursula von der Leyen por los países del flanco oriental de la OTAN no está siendo un paseo de rosas. Tanto en Bulgaria como en Rumanía, su coche oficial se ha topado con grupos de nacionalistas prorrusos que protestaban y abucheaban ... su presencia. Si bien los gobiernos acogen su llegada con satisfacción, debido sobre todo al apoyo europeo en materia de Defensa que trae bajo el brazo, la presidenta de la Comisión Europea está experimentando en propia persona la resistencia que persisten entre las poblaciones y el favor que Putin conserva en la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app