La gira de Ursula von der Leyen por los países del flanco oriental de la OTAN no está siendo un paseo de rosas. Tanto en Bulgaria como en Rumanía, su coche oficial se ha topado con grupos de nacionalistas prorrusos que protestaban y abucheaban ... su presencia. Si bien los gobiernos acogen su llegada con satisfacción, debido sobre todo al apoyo europeo en materia de Defensa que trae bajo el brazo, la presidenta de la Comisión Europea está experimentando en propia persona la resistencia que persisten entre las poblaciones y el favor que Putin conserva en la región.

El nuevo presidente de Rumanía, Nicusor Dan, y el primer ministro Ilie Bolojan, han reiterado en Bucarest su compromiso con la defensa común y la integración estratégica en el marco europeo. Von der Leyen ha subrayado la necesidad de reforzar la cooperación militar estratégica entre la Unión Europea y la OTAN, especialmente en el flanco oriental, y ha alertado sobre los riesgos en el Mar Negro.

Ha reconocido el papel de Rumanía como país «en primera línea» frente a la presión rusa, y ha respaldado su propuesta de albergar un Centro de Seguridad del Mar Negro para la UE.

Su visita tiene como objetivo concretar las aplicaciones del programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa), que moviliza 150.000 millones de euros en préstamos para defensa conjunta. Junto al Visitará mar Negro, cerca de la ciudad de Constanta, una zona en la que los drones rusos hacen casi cada semana incursiones en espacio aéreo de la OTAN, se ha informado de primera mano sobre las necesidades para la prevención, detección y disuasión de amenazas marítimas e híbridas.

Sólo indirectamente, se ha referido a las interferencias de GPS que sufrió su vuelo el domingo. «Las intimidaciones que resistís, las intimidaciones que se han convertido en herramienta usual de la hoja de ruta rusa, sólo hacen nuestra resistencia más fuerte», ha dicho.

"Podemos confirmar que hubo interferencias del GPS , pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria. Hemos recibido información de las autoridades búlgaras que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia por parte de Rusia", declaró el portavoz.

Horas antes, en Lituania, en una reunió con el presidente Gitanas Nausėda en Medininkai, cerca del corredor estratégico de Suwałki, ha recibido la solicitud explícita de Vilna de fondos del programa SAFE. Serán 8.000 millones de euros, 7.000 de los cuales irán destinados a crear una división militar nacional y los 1.000 restantes para reforzar la frontera con Bielorrusia y Kaliningrado.

Una frontera de Europa

«La frontera lituana es una frontera europea», ha remarcado allí la presidenta de la Comisión Europea, que por otra parte ha apoyado tanto la creación de una tropa europea de paz que garantice el cumplimiento del acuerdo en territorio ucraniano, cuando este se produzca, y el uso de activos rusos congelados para reconstruir Ucrania. Sus palabras han suscitado reacciones en capitales europeas como Berlín, donde el ministro alemán de Defensa ha desmentido esos comentarios como «prematuros».

«Esas son cosas de las que no hablas de sentarte en la mesa de negociaciones con muchas partes que tienen voz en el asunto», ha marcado territorio Pistorius durante una visita de reconocimiento a una factoría de municiones en Colonia, «sabe que comentar o confirmar tales consideraciones de cualquier forma está al margen y que la Unión Europea no tiene ningún mandato ni competencia para posicionar tropas».

Estabilidad fronteriza

Pero sobre el terreno, en la región, se ansía la decisión europea que garantice la estabilidad de las fronteras. Anteriormente, von der Leyen había visitado Polonia, concretamente la frontera polaco-bielorrusa en Krynki, junto al primer ministro Donald Tusk, para inspeccionar personalmente elementos del proyecto «Tarcza Wschód» (Escudo Este), diseñado para reforzar la defensa terrestre polaca. «Europa apoya plenamente a Polonia en todos los frentes», se ha referido a la presión migratoria y los ataques híbridos de los que Varsovia lleva informando desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y ha anunciado igualmente la llegada de fondos SAFE para reforzar la seguridad fronteriza y adquirir equipamiento militar europeo.

En Bulgaria, la tensión se percibía al paso de von der Leyen, que ha visitado allí la planta estatal de armas VMZ Sopot, junto al primer ministro Rosen Zheliazkov. Bulgaria será sede de dos nuevas fábricas del gigante armamentístico alemán Rheinmetall, convirtiéndose así en el mayor productor de pólvora de Europa. «Este es exactamente el tipo de proyecto que esperamos», declaró la presidenta de la Comisión Europea, «traerá buenos empleos a la región, gracias a estos proyectos, se crearán hasta mil nuevos puestos de trabajo en VMZ Sopot, pero también aumentaremos nuestra producción de municiones y nuestra capacidad de defensa».

«La contribución de Bulgaria y su industria de defensa son motivo de orgullo no solo para el país sino también para Europa. Muchas gracias por eso«, insistió, después de haber superado con dificultades para entrar en la planta la barrera de manifestantes del partido de extrema derecha Renacimiento, liderados por Kostadin Kostadinov. La propaganda que el Gobierno está tratando de presentar actualmente de que se acerca algún tipo de auge económico es completamente falsa», declaró Kostadinov tras los abucheos. «¿Esta fábrica será beneficiosa para nosotros?». Sabemos que la producción de pólvora es peligrosa y sucia. ¿Por qué Bulgaria no invierte en movilidad militar o electrónica militar? En cambio, nuestro país aboga por los materiales peligrosos», protestó.

Durante la Guerra Fría, Bulgaria se convirtió en uno de los principales fabricantes de armas dentro del Pacto de Varsovia, especializándose en armas pequeñas, municiones y vehículos blindados ligeros. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética provocó una fuerte recesión en este sector y el cierre de muchas fábricas estatales. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, el país vuelve a ser un proveedor clave de municiones de estándar soviético para Kiev y resurgen fábricas y regiones abandonadas que una vez fueron industrialmente muy inactivas.