Vivimos en 'una casa llena de dinamita': la era de las superarmas, el nuevo equilibrio del terror

El mundo entra en una era de exhibiciones estratégicas, con países que construyen armas no para usarlas, sino para recordar más que nunca a todos que podrían hacerlo

Japón dispara por primera vez un cañón electromagnético contra un objetivo naval real

La era de las superarmas
Alexia Columba Jerez

Vivimos una era en la que las demostraciones de poder ya no son solo ejercicios de músculo militar: son mensajes políticos, lecciones tecnológicas y advertencias dirigidas tanto a enemigos como a aliados. Las potencias del siglo XXI exhiben armas que rozan la ciencia ficción, no ... necesariamente para usarlas mañana, sino para imponer respeto hoy. De Corea a Washington, de Moscú a Pekín, el planeta asiste a la consolidación de una era de las superarmas, donde la disuasión se mide en megatones, algoritmos y velocidad hipersónica.

